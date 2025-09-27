Мышьяк против тиранов: почему женщины из Надьрева поднялись на бунт

В декабре 1929 года в венгерском городе Сольнок начался громкий судебный процесс. Дело касалось соседней деревни Надьрев, где полиция раскрыла шокирующее преступление: десятки женщин отравляли собственных мужей.

Между 1911 и 1929 годами более полусотни мужчин погибли от мышьяка. Тогда сообщали, что под следствием оказались почти 50 крестьянок. Вскоре их прозвали творцами ангелов.

Кто-то из подсудимых получил смертный приговор, другие провели остаток жизни за решеткой. Но почему эта история вообще стала возможной?

Надьрев: жизнь под бременем браков и традиций

Деревня Надьрев расположена на берегах Тисы, в винодельческом регионе Куншази. Местная жизнь была непростой: браки чаще всего заключались не по любви, а по расчету.

Юных девушек нередко выдавали замуж за значительно старших мужчин — вместе с браком передавалась земля, наследство и хозяйственные обязанности. Развод же в то время был фактически невозможен.

Домашнее насилие, измены и унижения оставались скрытыми в стенах сельских домов. И именно в такой атмосфере появилась женщина, которая предлагала выход.

Жужанна Фазекаш: акушерка, ставшая “спасателем”

В деревне не было врачей, поэтому большинство медицинских вопросов люди решали с Жужанной Фазекаш — акушеркой, которая разбиралась и в травах, и в лекарствах. Она видела боль и отчаяние женщин, которые приходили к ней.

Тогда врач и нашла решение. Этим решением был яд. Фазекаш научилась делать мышьяк, настаивая липкие бумажные полоски от мух в воде. Этот смертельный эликсир начал распространяться по деревне.

Позже, когда дело расследовали, в саду акушерки нашли закопанные флаконы с ядом.

Смерти, которые нельзя было скрыть

Первые подозрительные случаи датируются 1911 годом — именно тогда Фазекаш поселилась в деревне. За неполные два десятилетия местное кладбище стало переполняться молодыми вдовцами и вдовами.

Власти в конце концов обратили внимание на странную статистику: слишком много мужчин умирали внезапно и при схожих обстоятельствах.

Когда провели эксгумации, из 50 тел в 46 нашли следы мышьяка. Это уже невозможно было объяснить случайностью.

В 1919 году полиция пришла за Фазекаш. Но жандармы не успели: акушерка выпила собственный яд.

Суд в Сольноке

Дело продолжили без неё. В 1929 году на скамье подсудимых оказались 26 женщин. Восемь приговорили к смертной казни, другие получили пожизненные или длительные сроки заключения. Ни одна из них так и не рассказала всей правды.

Почему они это делали? Версий было несколько. Одни говорили о бедности и соблазне быстрее получить наследство. Другие — о ненависти к мужьям-тиранам.

Третьи вспоминали о новых чувствах: во время Первой мировой войны в деревне работали русские военнопленные.

Женщины заводили с ними романы, и после возвращения мужей с фронта не хотели отказываться от свободы и любви.

За пределами Надьрева

Похожие случаи выявили и в соседних деревнях. В Тисакурте тоже находили мышьяк в телах умерших, хотя никто там не понес наказания. Историки предполагают, что жертв могло быть значительно больше — до трехсот.

Этот кровавый раздел венгерской истории постепенно затерялся во времени. Но до сих пор его вспоминают как пример того, как социальные условия, бесправие и насилие могут вытолкнуть людей на край.

Мария Гуня, дочь чиновника, который помогал в расследовании, вспоминала: после тех событий мужчины в регионе стали относиться к женщинам значительно внимательнее и осторожнее.

Так Надьрев, маленькая деревня на Тисе, навсегда вошла в историю как место, где женщины выбрали смертоносный способ избавиться от несчастливых браков.

Подобные истории напоминают: прошлое всегда оставляет следы, даже тогда, когда кажется, что оно давно забыто.

И если в венгерском Надьреве правда открылась лишь после десятков смертей, то в Украине сегодня другие расследования возвращают из забвения трагические события прошлого века.

В бывшей деревне Пужники, что на Тернопольщине, 24 апреля начались масштабные эксгумационные работы.

