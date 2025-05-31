Я счастлива быть здесь: как телеведущая из США провела эфир во время схваток

В мире журналистики часто говорят о профессионализме. Но то, что сделала ведущая новостей Оливия Джаквит на американском канале CBS6 вышло за пределы обычной преданности работе.

Несмотря на то, что у нее отошли воды прямо перед эфиром, она провела три часа в студии, шутя с коллегами и держа зрителей в курсе… и новостей, и собственных родов!

Ведущая провела эфир во время схваток: как это было

По версии Sun, все началось в среду утром, когда соведущая Джулия Данн начала эфир словами, которые мгновенно привлекли внимание зрителей.

У нас есть экстренные новости — буквально. У Оливии отошли воды, и она ведет новости в активной фазе родов!

Associated Press отметил, что несмотря на возможность сразу поехать в больницу, Оливия решила остаться.

Я счастлива быть здесь, и буду оставаться за столом столько, сколько смогу.

Коллеги в шутку установили на экране таймер с надписью Просрочено дней: 2, а в студии царила теплая, почти семейная атмосфера.

Будущая мама с юмором рассказала:

— Я не знаю, что происходит, это мой первый раз. Я здесь новенькая. Вчера у меня были судороги, когда я сидела за столом… А сегодня я просто встала и все началось.

Самый маленький новый сотрудник команды

На следующий день ведущая родила сына Куинси. Ее муж Тин был рядом.

А директор организации Стоун Гриссом тепло отозвался о своей коллеге.

— От объявления о беременности в эфире до пробега полумарафона во время беременности Оливия встречала каждый этап с изяществом и силой духа. Сегодняшний день не стал исключением.

Мы очень рады, что вскоре поздравим нашего нового и самого маленького участника команды!

Фото: WRGB

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