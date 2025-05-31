Я щаслива бути тут: як телеведуча із США провела ефір під час переймів

У світі журналістики часто говорять про професіоналізм. Але те, що зробила ведуча новин Олівія Джаквіт на американському каналі CBS6 вийшло за межі звичайної відданості роботі. Попри те, що у неї відійшли води прямо перед ефіром, вона провела три години у студії, жартуючи з колегами й тримаючи глядачів в курсі… і новин, і власних пологів! Ведуча провела ефір під час переймів: як це було За версією Sun, все почалося в середу вранці, коли співведуча Джулія Данн розпочала ефір словами, які миттєво привернули увагу глядачів.У нас є екстрені новини — буквально. У Олівії відійшли води, і вона веде новини в активній фазі пологів! Associated Press зазначив, що попри можливість одразу поїхати до лікарні, Олівія вирішила залишитися. Я щаслива бути тут, і залишатимусь за столом стільки, скільки зможу. Колеги жартома встановили на екрані таймер із написом Прострочено днів: 2, а в студії панувала тепла, майже родинна атмосфера. Майбутня мама з гумором розповіла: — Я не знаю, що відбувається, це мій перший раз. Я тут новенька. Вчора в мене були судоми, коли я сиділа за столом… А сьогодні я просто встала і все почалося. Читати на тему Донька мене врятувала — Світлана Тарабарова про досвід материнства під час великої війни та власні переживання Вагітність під час війни — нові виклики материнства. Розповідь української співачки в рамках спецпроекту Мадонна. Життя триває. Найменший новий співробітник команди Наступного дня ведуча народила сина Квінсі. Її чоловік Тин був поруч. А директор організації Стоун Гріссом тепло відгукнувся про свою колегу. — Від оголошення про вагітність в ефірі до пробігу півмарафону під час вагітності Олівія зустрічала кожен етап з витонченістю та силою духу. Сьогоднішній день не став винятком. Ми дуже раді, що незабаром привітаємо нашого нового та найменшого учасника команди! Фото: WRGB Також читай про вагітність Олени Лунькової та пологи під час війни. А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе. Теги: США Якщо побачили помилку, виділіть її, будь ласка, та натисніть Ctrl + Enter