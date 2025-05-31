Я щаслива бути тут: як телеведуча із США провела ефір під час переймів

У світі журналістики часто говорять про професіоналізм. Але те, що зробила ведуча новин Олівія Джаквіт на американському каналі CBS6 вийшло за межі звичайної відданості роботі.

Попри те, що у неї відійшли води прямо перед ефіром, вона провела три години у студії, жартуючи з колегами й тримаючи глядачів в курсі… і новин, і власних пологів!

Ведуча провела ефір під час переймів: як це було

За версією Sun, все почалося в середу вранці, коли співведуча Джулія Данн розпочала ефір словами, які миттєво привернули увагу глядачів.

У нас є екстрені новини — буквально. У Олівії відійшли води, і вона веде новини в активній фазі пологів!

Associated Press зазначив, що попри можливість одразу поїхати до лікарні, Олівія вирішила залишитися.

Я щаслива бути тут, і залишатимусь за столом стільки, скільки зможу.

Колеги жартома встановили на екрані таймер із написом Прострочено днів: 2, а в студії панувала тепла, майже родинна атмосфера.

Майбутня мама з гумором розповіла:

— Я не знаю, що відбувається, це мій перший раз. Я тут новенька. Вчора в мене були судоми, коли я сиділа за столом… А сьогодні я просто встала і все почалося.

Найменший новий співробітник команди

Наступного дня ведуча народила сина Квінсі. Її чоловік Тин був поруч.

А директор організації Стоун Гріссом тепло відгукнувся про свою колегу.

— Від оголошення про вагітність в ефірі до пробігу півмарафону під час вагітності Олівія зустрічала кожен етап з витонченістю та силою духу. Сьогоднішній день не став винятком.

Ми дуже раді, що незабаром привітаємо нашого нового та найменшого учасника команди!

Фото: WRGB

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