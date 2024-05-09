Верховная Рада уволила Александра Кубракова и Николая Сольского: что известно

9 мая 2024 года Верховная Рада рассмотрела вопрос увольнения двух министров Украины — министра агрополитики Николая Сольского и вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.

О причинах увольнения министров и что известно — рассказываем далее в материале.

Увольнение Николая Сольского: что известно

Министра агрополитики Николая Сольского уволили с должности 9 мая 2024 года. 23 апреля Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о разоблачении Николая Сольского на завладении государственной землей на сумму 291 млн грн, а также попытке завладения землей еще на 190 млн грн.

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26 апреля Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 24 июня, с возможностью внесения залога в более 75 млн грн. Тогда же Николая Сольского освободили из-под стражи, потому что за него внесли залог.

25 апреля председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщил в Facebook, что в Верховную Раду Украины поступило заявление от Николая Сольского об отставке с должности Министра аграрной политики и продовольствия Украины.

Об увольнении Сольского сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк.

За проголосовало 273 депутата.

Увольнение Александра Кубракова

Верховная Рада проголосовала за увольнение вице-премьер-министра по восстановлению Украины — министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк. За проголосовали 272 депутата

— Самого вице-премьера не было в зале. Премьер-министра тоже. Кто вместо — тоже непонятно, — написал Железняк.

Известно, что в парламенте планируют разделить вопросы инфраструктуры и региональной политики, которыми занимался Кубраков, на два министерства.

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