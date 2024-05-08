Нацбанк снимает валютные ограничения: как это повлияет на экономику — объясняет глава НБУ

В свете снятия валютных ограничений Национального банка как многие предприниматели, так и просто граждане начинают интересоваться, что может измениться после устранения лимитов.

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный объяснил Вадиму Карпьяку в эфире марафона Єдині новини, что будет после снятия ограничений, которые вводил Нацбанк.

Почему Нацбанк решился снять ограничения

— Мы на самом деле к этому пакету валютных смягчений шли почти год. Логика, по которой Национальный банк работал, начиная с июня прошлого года, была определена стратегией валютной либерализации: переход от фиксированного курса к управляемой гибкости и постепенное возвращение к инфляционному таргетированию.

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Снять ограничения удалось из-за того, что мы увидели, что все предпосылки, над созданием которых Национальный банк работал, фактически сложились. Мы увидели окно возможностей.

Кроме того, украинский бизнес за эти два года войны показал абсолютно фантастическую адаптивность. Мы общаемся со всеми возможными ассоциациями предпринимателей. Эта коммуникация подтвердила, что украинский бизнес нуждается больше в кислороде. Ему нужны возможности для того, чтобы выйти на экспортные рынки.

Также частично уменьшились риски, связанные с поступлением международной финансовой помощи из-за положительных решений Конгресса, которых мы все ожидали.

Инфляция на рекордно низких уровнях, курсовая устойчивость обеспечена. Уровень золотовалютных резервов тоже на исторических максимумах.

Однако об этом тоже нужно говорить открыто. Для того чтобы мы и дальше шли путем смягчения валютных ограничений, нам необходимо, чтобы бизнес воспользовался этой возможностью максимально ответственно. Экспортная выручка должна поступать в Украину. Она не должна оставаться за границей.

Следовательно, с нашей стороны, будут ужесточены еще больше требования относительно валютного контроля. И контроля за возвратом экспортной выручки.

Любая непроизводительная утечка капитала со стороны Национального банка будет сразу предметом достаточно жесткой реакции, в рамках действующего законодательства, конечно.

Мы надеемся, что бизнес, который настаивал на возможности валютной либерализации, воспользуется этим не для того, чтобы вывезти соответствующие средства, а для того, чтобы создать дополнительные возможности и привлечь в Украину частный капитал, новые кредитные средства, оплатить аренду, финансовые лизинги.

Как снятие ограничений повлияет на экономику Украины

— Мы не ожидаем, что это решение определенным образом негативно повлияет на макрофинансовую стабильность. Напротив, в среднесрочной перспективе оно откроет дополнительные возможности для утечки инвестиционного капитала.

В краткосрочной перспективе мы рассчитываем на то, что будет увеличен объем кредитных средств и, соответственно, коммерческая активность наших предпринимателей. А дальше, как всегда, в течение этой войны, мы должны действовать слаженно, ответственно во взаимодействии. И, конечно, мы будем мониторить эффективность этого решения, учитывать риски, оценивать ситуацию.

Принятый пакет валютной либерализации действительно будет иметь соответствующую цену. Мы рассчитываем, что это будет стоить около 5-5,5 миллиарда долларов. Однако неправильно говорить о том, что эти средства, которые должным образом могут быть использованы для валютной либерализации, будут непродуктивны.

Этот этап валютной либерализации уже учтен в нашем новом и обновленном макропрогнозе. Он предполагает, что наши золотовалютные резервы на конец года останутся примерно на тех же уровнях и параметрах. Мы ожидаем, что это сработает для того, чтобы в Украину пришли дополнительные средства, инвестиционный капитал и увеличились объемы ссуды. Собственно ради этого все это и происходит.

Украинский бизнес получает соответствующие возможности, а украинский бюджет — золотовалютные резервы, макрофинансовую стабильность и дополнительные параметры своей устойчивости.

После отмены валютных ограничений для бизнеса Национальный банк готовит следующие пакеты валютной либерализации.

Но многие украинцы переживают из-за изменений, потому что боятся потерять свою финансовую стабильность. Если тебе это тоже актуально, тогда читай, как создать финансовую подушку безопасности.

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