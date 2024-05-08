Украина

Нацбанк снимает валютные ограничения: как это повлияет на экономику — объясняет глава НБУ

Даниэла Долотова, журналист сайта 08 мая 2024, 18:00

Больше видео
0:02:50
ГВС
Дают родным возможность похоронить своих героев… Как происходит поиск погибших бойцов
0:04:18
Як Росія приписує переогу 9 травня собі
Правда против русской пропаганды. Как Россия присваивает все лавры победы во Второй мировой войне
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 8 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Смотреть больше

Последние видео
0:02:50
ГВС

Дают родным возможность похоронить своих героев… Как происходит поиск погибших бойцов
0:16:37
валютные ограничения
Нацбанк снимает валютные ограничения: как это повлияет на экономику — объясняет глава НБУ
0:04:18
Як Росія приписує переогу 9 травня собі
Правда против русской пропаганды. Как Россия присваивает все лавры победы во Второй мировой войне
Воєнний стан в Україні
Военное положение в Украине. Объясняем, до какого числа и что нужно знать
0:13:26
Внесок України у Другу світову війну — як Росія присвоює перемогу собі
Черная сторона победы во Второй мировой — как и почему Россия умалчивает “неудобные” страницы истории
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 8 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
Карта боевых действий в Украине
Карта боевых действий 7 мая 2024 года: где идут бои сегодня в режиме онлайн
0:03:03
Бойцы 65 ОМБр
Не только усталость и вражеские обстрелы? Бойцы 65 ОМБр рассказали, что вредит украинскому войску
0:04:09
Виктор Лаптев
Без ног, отталкиваясь руками, полз к границе: история украинца, который не хотел жить в оккупации
0:14:18
Россияне массово используют химическое оружие - хлорпикрин
Санкции были нужны 30 лет назад! Россияне массово применяют химическое оружие против ВСУ
Больше видео
ГВС
Читать дальше
Дают родным возможность похоронить своих героев… Как происходит поиск погибших бойцов
Як Росія приписує переогу 9 травня собі
Читать дальше
Правда против русской пропаганды. Как Россия присваивает все лавры победы во Второй мировой войне

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь