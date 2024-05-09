Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова та Миколу Сольського: що відомо

9 травня 2024 року Верховна Рада розглянула питання звільнення двох міністрів України — міністра агрополітики Миколи Сольського та віце-премʼєр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.

Яка причина та що відомо — розповідаємо далі у матеріалі.

Звільнення Миколи Сольського: що відомо

Міністра агрополітики Миколу Сольського звільнили з посади 9 травня 2024 року.

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23 квітня Національне антикорупційне бюро України заявило про викриття Миколи Сольського на заволодінні державною землею на суму 291 млн грн, а також спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.

26 квітня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня, із можливістю внесення застави у понад 75 млн грн. Тоді ж Миколу Сольського звільнили з-під варти, бо за нього внесли заставу.

25 квітня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив у Facebook, що до Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України.

Про звільнення Сольського повідомив народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк.

За проголосували 273 депутати.

Звільнення Олександра Кубракова

Верховна Рада проголосувала за звільнення віце-прем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За проголосували 272 депутати

— Самого віце-премʼєра не було в залі. Премʼєр-міністра теж. Хто замість — теж незрозуміло, — написав Железняк.

Відомо, що у парламенті планують розділити питання інфраструктури та регіональної політики, якими займався Кубраков, на два міністерства.

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