Верховна Рада звільнила Олександра Кубракова та Миколу Сольського: що відомо

9 травня 2024 року Верховна Рада розглянула питання звільнення двох міністрів України — міністра агрополітики Миколи Сольського та віце-премʼєр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова.
Яка причина та що відомо — розповідаємо далі у матеріалі.
Міністра агрополітики Миколу Сольського звільнили з посади 9 травня 2024 року.
23 квітня Національне антикорупційне бюро України заявило про викриття Миколи Сольського на заволодінні державною землею на суму 291 млн грн, а також спробі заволодіння землею ще на 190 млн грн.
26 квітня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 24 червня, із можливістю внесення застави у понад 75 млн грн. Тоді ж Миколу Сольського звільнили з-під варти, бо за нього внесли заставу.
25 квітня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив у Facebook, що до Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України.
25 квітня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив у Facebook, що до Верховної Ради України надійшла заява від Миколи Сольського про відставку з посади Міністра аграрної політики та продовольства України.
Про звільнення Сольського повідомив народний депутат від партії Голос Ярослав Железняк.
За проголосували 273 депутати.
Верховна Рада проголосувала за звільнення віце-прем’єр-міністра з відновлення України — міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова.
Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За проголосували 272 депутати
— Самого віце-премʼєра не було в залі. Премʼєр-міністра теж. Хто замість — теж незрозуміло, — написав Железняк.
Відомо, що у парламенті планують розділити питання інфраструктури та регіональної політики, якими займався Кубраков, на два міністерства.
Відомо, що у парламенті планують розділити питання інфраструктури та регіональної політики, якими займався Кубраков, на два міністерства.
Раніше ми розповідали тобі, що Нацбанк зняв валютні обмеження: як це вплине на економіку — читай у матеріалі.
А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.