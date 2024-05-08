Нацбанк знімає валютні обмеження: як це вплине на економіку — пояснює голова НБУ

У світлі зняття валютних обмежень Національного банку як багато підприємців, так і просто громадян починають цікавитись, що може змінитись після усунення лімітів.

Голова Національного банку України Андрій Пишний пояснив Вадиму Карп’яку в ефірі марафону Єдині новини, що буде після зняття обмежень, які вводив Нацбанк.

Чому Нацбанк наважився зняти обмеження

— Ми насправді до цього пакету валютних пом’якшень йшли майже рік. Логіка, за якою Національний банк працював, починаючи з червня минулого року, була визначена стратегією валютної лібералізації: переходу від фіксованого курсу до керованої гнучкості та поступового повернення до інфляційного таргетування.

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Зняти обмеження вдалося через те, що ми побачили, що усі передумови, над створенням яких Національний банк працював, фактично склались. Ми побачили вікно можливостей.

Крім того, український бізнес за ці два роки війни продемонстрував абсолютно фантастичну адаптивність. Ми спілкуємось з усіма можливими асоціаціями підприємців. Ця комунікація підтвердила, що український бізнес потребує більше кисню. Йому потрібні можливості для того, щоб вийти на експортні ринки.

Також частково зменшились ризики, пов’язані з надходженням міжнародної фінансової допомоги через позитивні рішення Конгресу, на які ми всі очікували.

Інфляція на рекордно низьких рівнях, курсова стійкість забезпечена. Рівень золотовалютних резервів також на історичних максимумах.

Однак про це також потрібно говорити відкрито. Для того, щоб ми й далі йшли шляхом пом’якшення валютних обмежень, нам необхідно, щоб бізнес скористався цією можливістю максимально відповідально. Експортний виторг повинен надходити в Україну. Він не повинен залишатися за кордоном.

А відтак, з нашого боку, будуть посилені ще більше вимоги щодо валютного контролю. І контролю за поверненням експортного виторгу.

Будь-який непродуктивний виток капіталу з боку Національного банку буде одразу предметом доволі жорсткої реакції, в межах чинного законодавства, звісно.

Ми дуже сподіваємось, що бізнес, який наполягав на можливості валютної лібералізації, скористається цим не для того, щоб вивезти відповідні кошти, а для того, щоб створити додаткові можливості та залучити в Україну приватний капітал, нові позикові кошти, оплатити оренду, фінансові лізинги.

Як зняття обмежень вплине на економіку України

— Ми не очікуємо, що це рішення певним чином негативно вплине на макрофінансову стабільність. Навпаки, в середньостроковій перспективі воно відкриє додаткові можливості для витоку інвестиційного капіталу.

В короткостроковій перспективі ми розраховуємо на те, що буде збільшено обсяг позикових коштів і відповідно комерційна активність наших підприємців. А далі, як завжди протягом цієї війни, ми повинні діяти злагоджено, відповідально у взаємодії. І, звісно, ми будемо моніторити ефективність цього рішення, зважувати на ризики, оцінювати ситуацію.

Пакет валютної лібералізації, який було ухвалено, дійсно матиме відповідну ціну. Ми розраховуємо, що це буде коштувати близько 5-5,5 мільярдів доларів. Однак говорити про те, що це будуть непродуктивні кошти, які відповідним чином можуть бути використані для валютної лібералізації, неправильно.

Цей етап валютної лібералізації вже врахований у нашому новому та оновленому макропрогнозі. Він передбачає, що наші золотовалютні резерви на кінець року залишаться приблизно на тих самих рівнях і параметрах. Ми очікуємо, що це спрацює для того, щоб в Україну прийшли додаткові кошти, інвестиційний капітал та збільшилися обсяги позики. Власне, заради цього все це і відбувається.

Український бізнес отримує відповідні можливості, а український бюджет — золотовалютні резерви, макрофінансову стабільність та додаткові параметри своєї стійкості.

Після скасування валютних обмежень для бізнесу Національний банк України готує наступні пакети валютної лібералізації.

Та чимало українців переймаються через зміни, бо бояться втратити свою фінансову стабільність. Якщо для тебе це теж актуально, тоді читай, як створити фінансову подушку безпеки.

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