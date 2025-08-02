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Кража дизайнов и агрессивный пиар: Франция восстает против Temu и Shein

Ирина Танасийчук, журналист сайта 02 августа 2025, 12:00
Кража дизайнов и агрессивный пиар: Франция восстает против Temu и Shein
Фото Unsplash

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