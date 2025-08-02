Кража дизайнов и агрессивный пиар: Франция восстает против Temu и Shein

Быстрая мода стала большой проблемой для экологии. Впрочем, говорят эксперты, не только для нее. Появление компаний типа Shein и Temu уже уничтожило почти 13 тысяч рабочих мест во Франции.

Поэтому европейские компании стремятся запретить эти ресурсы, чтобы местные марки могли стать более креативными, инновационными и устойчивыми. Насколько угрожающих масштабов была проблема — показали в репортаже Deutsche Welle.

Борьба с fast fashion в Европе: почему производители против Shein и Temu

Франция планирует принять закон против быстрой моды, который не только установит юридическое определение этой бизнес-модели, но и введет штрафы и, возможно, даже полное запрещение рекламы быстрой моды.

Впрочем, трудности возникают уже с самим определением — что можно считать быстрой моды? Однозначного ответа нет. Полное отсутствие определения термина fast fashion становится препятствием для регулирования проблем.

Кроме юридических вопросов, есть проблема недобросовестного использования чужих дизайнов. У Shein появляется до 10 тысяч новых продуктов в день, что невозможно без воровства идей.

— Во-вторых, это означает производство из полиэстера на крупных фабриках, и в-третьих, эксплуатацию людей для шитья всей этой одежды. Вот почему нам нужно законодательство, которое вмешивается, когда производство превышает определенный объем и налагает запреты, — уверен Йен Ривуаллон, президент Французской федерации производителей женской одежды.

Французская торговая ассоциация подсчитала, что в прошлом году покупатели в стране приобрели 300 млн. единиц одежды через китайские платформы. Сейчас они заполонили товарами всю Европу. Точных цифр нет, но есть определенные признаки объемов.

Количество посылок, стоимость которых не превышает таможенный порог ЕС, выросло в несколько раз. Только из Китая в Евросоюз ежедневно поступают 12 млн. посылок. Никто не знает, сколько из них содержит одежду, поскольку только покупатели могут заглянуть внутрь.

Некоторые из опубликованных видео с распаковкой — это отличный толчок для инфлюэнсеров, а для компании — бесплатная реклама. Но сопротивление растет по всему ЕС.

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Какие шаги предпринимают для ограничения быстрой моды

Европейская организация потребителей подала жалобу против Sheim вместе с 25 другими организациями. Главная причина — использование обманчивых дизайнерских техник, которые также называют темными паттернами.

— Мы считаем, что этот тип дизайна манипулирует потребителями, подталкивает их к чрезмерному потреблению и импульсивным покупкам. То есть, побуждает потребителей покупать больше, чем они планировали сначала, — говорит представитель организации Нора Шоки.

С экологической точки зрения, граждане ЕС покупают слишком много одежды — 19 кг в год на душу населения. Это приводит к чрезмерным выбросам CO2 и чрезмерному использованию воды. Есть надежда, что регламент ЕС по эко-дизайну, который вступил в силу в июле 2024 года, изменит ситуацию.

Он требует, чтобы все продаваемые в Европе товары были долговечными, ремонтно-пригодными и пригодными для переработки. Кроме того, их производство должно использовать минимум ресурсов и производить как можно меньше CO2.

Но конкретные требования к текстильным производителям только разрабатываются, а это может занять еще некоторое время. Между тем, французский проект закона о борьбе с быстрой модой получил широкую поддержку, однако будет принят не ранее осени 2025 года. Кроме того, до сих пор не ясно, совместимы ли его требования с законодательством ЕС.

В то же время, Shein уже ответил контркомпанией. Послание такое: мода – это право каждого, а не только привилегированных и богатых. Известно, что компания платит также известным инфлюэнсерам за продвижение своих аргументов.

Чтобы не вредить экологии, можно покупать вещи в секонд-хендах. Мы рассказывали, как выбрать хорошую и качественную одежду.

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