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Крадіжка дизайнів й агресивний піар: Франція постає проти Temu та Shein

Ірина Танасійчук, журналістка сайту 02 Серпня 2025, 12:00
Крадіжка дизайнів й агресивний піар: Франція постає проти Temu та Shein
Фото Unsplash

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