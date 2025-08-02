Крадіжка дизайнів й агресивний піар: Франція постає проти Temu та Shein

Швидка мода стала великою проблемою для екології. Втім, кажуть експерти, не лише для неї. Поява компаній на кшталт Shein і Temu вже знищила майже 13 тисяч робочих місць у Франції.

Тож європейські компанії прагнуть заборони цих ресурсів, щоб місцеві марки могли стати більш креативними, інноваційними та сталими. Наскільки загрозливих масштабів сягнула проблема — показали в репортажі Deutsche Welle.

Боротьба з fast fashion у Європі: чому виробники проти Shein і Temu

Франція планує ухвалити закон проти швидкої моди, який не лише встановить юридичне визначення цієї бізнес-моделі, а й запровадить штрафи й, можливо, навіть повну заборону реклами швидкої моди.

Утім, труднощі виникають уже з самим визначенням — що саме можна вважати швидкою моди? Однозначної відповіді немає. Цілковита відсутність визначення терміну fast fashion стає перепоною для регулювання проблем.

Окрім юридичних питань, є проблема недобросовісного використання чужих дизайнів. У Shein з’являється до 10 тисяч нових продуктів на день, що неможливо без крадіжки ідей.

— По-друге, це означає виробництво з поліестеру на великих фабриках, і по-третє — експлуатацію людей для шиття всього цього одягу. Ось чому нам потрібно законодавство, яке втручається, коли виробництво перевищує певний обсяг та накладає заборони, — впевнений Єн Рівуаллон, президент Французької федерації виробників жіночого одягу.

Французька торгова асоціація підрахувала, що торік покупці в країні придбали 300 млн одиниць одягу через китайські платформи. Нині вони заполонили товарами всю Європу. Точних цифр немає, але є певні ознаки обсягів.

Кількість посилок, вартість яких не перевищує митний поріг ЄС, зросла в кілька разів. Лише з Китаю до Євросоюзу щодня надходять 12 млн посилок. Ніхто не знає, скільки з них містять одяг, оскільки лише покупці можуть заглянути всередину.

Деякі з опублікованих відео з розпаковуванням — це чудовий поштовх для інфлюенсерів, а для компанії — безкоштовна реклама. Але опір зростає по всьому ЄС.

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Які кроки роблять для обмеження швидкої моди

Європейська організація споживачів подала скаргу проти Sheim разом із 25 іншими організаціями. Головна причина — використання оманливих дизайнерських технік, які також називають темними патернами.

— Ми вважаємо, що цей тип дизайну маніпулює споживачами, підштовхує їх до надмірного споживання та імпульсивних покупок. Тобто спонукає споживачів купувати більше, ніж вони планували спочатку, — каже представниця організації Нора Шокі.

З екологічного погляду громадяни ЄС купують занадто багато одягу — 19 кг на рік на душу населення. Це призводить до надмірних викидів CO2 і надмірного використання води. Є надія, що регламент ЄС щодо еко-дизайну, який набув чинності у липні 2024 року, змінить ситуацію.

Він вимагає, щоб усі товари, що продаються в Європі, були довговічними, ремонтно-придатними та придатними для переробки. Крім того, їхнє виробництво повинно використовувати мінімум ресурсів і виробляти якомога менше CO2.

Але конкретні вимоги до текстильних виробників тільки розробляються, а це може тривати ще деякий час. Тим часом французький проект закону про боротьбу зі швидкою модою отримав широку підтримку, однак буде ухвалений не раніше осені 2025 року. Крім того, досі не зрозуміло, чи сумісні його вимоги із законодавством ЄС.

Водночас Shein вже відповів контркомпанією. Послання таке: мода — це право кожного, а не лише привілейованих і багатих. Відомо, що компанія також платить відомим інфлюенсерам за просування своїх аргументів.

Щоб не шкодити екології, можна купувати речі в секонд-хендах. Ми розповідали, як вибрати гарний та якісний одяг.

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