Мошенники продают фальшивые водительские удостоверения в Telegram: в МВД предупредили об опасности

В последнее время в одном из самых популярных мессенджеров Telegram активизировались мошенники, которые якобы продают водительские удостоверения — они обещают готовые документы без экзаменов, внесения данных в реестр и даже доставку за границу.

Читай в материале, что говорит Главный сервисный центр МВД Украины вместе с Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины и что за этим стоит на самом деле.

Поддельные водительские удостоверения: что известно о новых мошеннических схемах

По информации МВД, мошенники создают фейковые аккаунты в Telegram, используя фотографии с официальных мероприятий и встреч реальных руководителей региональных сервисных центров.

Например, недавно был обнаружен поддельный профиль начальника сервисного центра в Днепропетровской и Запорожской областях. В этих чатах злоумышленники активно публикуют сообщения, короткие видео и ведут переписку с потенциальными жертвами, чтобы создать иллюзию надежности и официальности.

Предложения мошенников звучат привлекательно: они обещают изготовить новые водительские удостоверения с нуля или обменять старые ламинированные на современные без каких-либо проверок или экзаменов. Кроме того, злоумышленники утверждают, что могут восстановить права после лишения по статье 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Они предлагают не только украинские, но и иностранные документы — польские, немецкие или литовские — с гарантией внесения данных в реестры и доставкой за границу, включая загранпаспорта.

Однако, как отмечают в Главном сервисном центре МВД совместно с Департаментом киберполиции Национальной полиции Украины, такие услуги являются чистым обманом. Граждане, которые поверят мошенникам, рискуют потерять деньги, а их персональные данные могут быть использованы для других преступных схем.

Полученные документы будут поддельными, не будут отображаться в официальных реестрах МВД или в приложении Дія, а использование подделок влечет за собой уголовную ответственность как в Украине, так и за рубежом.

Официальные представители МВД подчеркивают: сервисные центры не ведут коммуникацию через мессенджеры типа Telegram, Viber или WhatsApp. Оплата услуг осуществляется исключительно по реквизитам Главного сервисного центра.

Обмен или восстановление водительского удостоверения возможно только в официальных центрах, онлайн через Кабинет водителя или приложение Дія. В случае лишения прав по статье 130 выдача нового удостоверения требует обязательной сдачи экзаменов в сервисном центре.

Ранее мы писали, как обменять водительское удостоверение в случае смены фамилии — читай в материале, сколько дней у тебя есть.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!