Для тебя Новости

Мошенники продают фальшивые водительские удостоверения в Telegram: в МВД предупредили об опасности

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 20 ноября 2025, 12:00 3 мин.
мошенники обманывают водителей
Фото Pexels

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь