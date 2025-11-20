Шахраї продають фальшиві посвідчення водія в Telegram: в МВС попередили про небезпеку

Останнім часом в одному з найпопулярніших месенджерів Telegram активізувались шахраї, що начебто продають посвідчення водія — вони обіцяють готові документи без іспитів, внесення даних в реєстр і навіть доставку за кордон.

Читай у матеріалі, що говорить Головний сервісний центр МВС України разом з Департаментом кіберполіції Національної поліції України та що за цим стоїть насправді.

Фальшиві водійські посвідчення: що відомо про нові шахрайські схеми

За інформацією МВС, шахраї створюють фейкові акаунти в Telegram, використовуючи фотографії з офіційних заходів та зустрічей реальних керівників регіональних сервісних центрів.

Наприклад, нещодавно було виявлено підроблений профіль начальника сервісного центру в Дніпропетровській та Запорізькій областях. У цих чатах зловмисники активно публікують дописи, короткі відео та ведуть переписку з потенційними жертвами, щоб створити ілюзію надійності та офіційності.

Пропозиції шахраїв звучать привабливо: вони обіцяють виготовити нові посвідчення водія з нуля або обміняти старі ламіновані на сучасні без будь-яких перевірок чи іспитів. Крім того, зловмисники стверджують, що можуть відновити права після позбавлення за статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортним засобом у стані сп’яніння).

Вони пропонують не тільки українські, але й іноземні документи — польські, німецькі чи литовські — з гарантією внесення даних до реєстрів та доставкою за кордон, зокрема й закордонні паспорти.

Однак, як наголошують у Головному сервісному центрі МВС спільно з Департаментом кіберполіції Національної поліції України, такі послуги є чистим обманом. Громадяни, які повірять шахраям, ризикують втратити гроші, а їхні персональні дані можуть бути використані для інших злочинних схем.

Отримані документи будуть фальшивими, не відображатимуться в офіційних реєстрах МВС чи в застосунку Дія, а використання підробок тягне за собою кримінальну відповідальність як в Україні, так і за кордоном.

Офіційні представники МВС підкреслюють: сервісні центри не проводять комунікацію через месенджери на кшталт Telegram, Viber чи WhatsApp. Оплата послуг здійснюється виключно за реквізитами Головного сервісного центру.

Обмін чи відновлення посвідчення водія можливе лише в офіційних центрах, онлайн через Кабінет водія або застосунок Дія. У разі позбавлення прав за статтею 130 видання нового посвідчення вимагає обов’язкового складання іспитів у сервісному центрі.

