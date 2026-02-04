Военная пенсия 2026: кто может получать выплаты и каков ее размер

Пенсионное обеспечение военнослужащих в 2026 году в Украине продолжает регулироваться специализированным Законом № 2262-XII, устанавливающим особые условия начисления выплат по сравнению с гражданскими лицами.

Военная пенсия 2026: какие размеры выплат и условия получения

Военная пенсия в 2026 году: условия получения выплат

Основными категориями для назначения военной пенсии остаются выслуга лет, инвалидность и потеря кормильца. В 2026 году право на пенсию за выслугу лет имеют кадровый состав и военнослужащие по контракту, на день увольнения накопившие 25 и более календарных лет стажа.

Также действует право на смешанную военную пенсию: она доступна лицам, достигшим 45-летнего возраста и имеющим общий страховой стаж 25 лет, из которых по крайней мере 12 лет и 6 месяцев приходится именно на военную службу или службу в силовых структурах.

Военнослужащие, увольняемые со службы, подают документы через кадровое подразделение своей части или непосредственно в территориальные отделения Пенсионного фонда Украины.

Военная пенсия в 2026 году: размеры выплат

Размер военной пенсии в 2026 году напрямую зависит от сумм денежного довольствия, куда входят должностные оклады, выплаты за звание и ежемесячные надбавки.

За 25 лет выслуги военнослужащий получает 50% от своего денежного довольствия, а за каждый последующий год службы начисляется дополнительно 3%.

Важно помнить, что максимальная пенсия за выслугу лет ограничена 70% соответствующих сумм денежного довольствия.

Максимальная военная выплата ограничена десятью прожиточными минимумами для лиц, потерявших трудоспособность, которая на текущий год составляет 25 950 гривен, за исключением специальных судебных решений по перерасчету.

Благодаря интеграции реестров через портал электронных услуг ПФУ и приложение Действие, значительную часть справок можно подтянуть автоматически. Назначается военная пенсия со следующего дня после освобождения из рядов ВСУ или других силовых ведомств при условии своевременного представления документов.

Для тех, кто продлевает службу во время военного положения сверх установленного срока, предусмотрены дополнительные надбавки, учитываемые при дальнейшем расчете выплат.

