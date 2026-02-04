Для тебя Новости

Военная пенсия 2026: кто может получать выплаты и каков ее размер

Дмитрий Резник, редактор сайта Вікна-новини 04 февраля 2026, 17:15 2 мин.
военная пенсия 2026
Фото Depositphotos

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь