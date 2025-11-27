Сколько земли могут дать участнику боевых действий — объясняет юрист

Участники боевых действий (УБД) в Украине имеют право на безвозмездное получение земельных участков определенных размеров, но военное положение значительно ограничивает эту возможность.

Согласно действующему законодательству, запрет на безвозмездную передачу государственных и коммунальных земель в частную собственность распространяется и на УБД, что усложняет процесс. Читай в материале, сколько земли может получить УБД и другие ответы юриста Ларисы Величко в комментарии 24 Каналу.

Сколько земли могут дать УБД

УБД могут претендовать на земельные участки, если они не воспользовались этим правом раньше. Для получения земли под фермерское хозяйство требуются документы, подтверждающие опыт работы в сельском хозяйстве или образование в аграрном заведении. В общем, право подтверждается удостоверением УБД и паспортом.

Законодательство предусматривает следующие максимальные размеры земельных участков для УБД:

Для садоводства: до 0,12 га.

Для ведения личного крестьянского хозяйства: до 2,0 га.

Для индивидуального домостроения: до 0,25 га в селах, 0,15 га в поселках, 0,10 га в городах.

Для дачного строительства: до 0,10 га.

Процесс получения земли УБД

Чтобы получить участок, УБД подает заявление в соответствующий орган исполнительной власти или местное самоуправление. В заявлении указывается целевое назначение и ориентировочный размер участка. К заявлению прилагаются:

Графические материалы с желаемым местоположением участка.

Согласие землепользователя (если участок уже в пользовании).

Документы об аграрном опыте или образовании (для фермерства).

Документы, подтверждающие личность и статус УБД.

Орган рассматривает ходатайство в течение 30 дней и принимает решение об одобрении или мотивированном отказе. Если ответа нет, заявитель может обратиться в суд.

Лариса Величко добавила, что есть определенные ограничения, о которых не стоит забывать:

Наложен запрет на безвозмездную передачу земель государственной, коммунальной собственности в частную собственность, предоставление разрешений на разработку документации по землеустройству с целью такой безвозмездной передачи и, собственно, разработка такой документации.

Ограничения введены с 19 ноября 2022 года в соответствии с Законом Украины О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно восстановления системы оформления прав аренды земельных участков сельскохозяйственного назначения и усовершенствования законодательства по охране земель.

Раньше мы писали, как получить скидки на коммунальные услуги УБД — читай в материале, предусмотренном этими скидками.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!