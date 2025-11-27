Скільки землі можуть дати учаснику бойових дій — пояснює юрист

Учасники бойових дій (УБД) в Україні мають право на безоплатне отримання земельних ділянок певних розмірів, але воєнний стан значно обмежує цю можливість.

Згідно з чинним законодавством, заборона на безоплатну передачу державних і комунальних земель у приватну власність поширюється і на УБД, що ускладнює процес. Читай у матеріалі, скільки землі може отримати УБД та інші відповіді юристки Лариси Величко у коментарі 24 Каналу.

Скільки землі можуть дати УБД

УБД можуть претендувати на земельні ділянки, якщо вони не скористалися цим правом раніше. Для отримання землі під фермерське господарство потрібні документи, що підтверджують досвід роботи в сільському господарстві або освіту в аграрному закладі. Загалом, право підтверджується посвідченням УБД та паспортом.

Законодавство передбачає такі максимальні розміри земельних ділянок для УБД:

Для садівництва: до 0,12 га.

Для ведення особистого селянського господарства: до 2,0 га.

Для індивідуального житлового будівництва: до 0,25 га в селах, 0,15 га в селищах, 0,10 га в містах.

Для дачного будівництва: до 0,10 га.

Процес отримання землі УБД

Щоб отримати ділянку, УБД подає заяву до відповідного органу виконавчої влади або місцевого самоврядування. У клопотанні вказується цільове призначення та орієнтовний розмір ділянки. До заяви додаються:

Графічні матеріали з бажаним місцем розташування ділянки.

Згода землекористувача (якщо ділянка вже в користуванні).

Документи про аграрний досвід чи освіту (для фермерства).

Документи, що підтверджують особу та статус УБД.

Орган розглядає клопотання протягом 30 днів і приймає рішення про схвалення або мотивовану відмову. Якщо відповіді немає, заявник може звернутися до суду.

Лариса Величко додала, що є певні обмеження, про які не варто забувати:

Накладено заборону на безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі та, власне, розроблення такої документації.

Обмеження запроваджені з 19 листопада 2022 року відповідно до Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення системи оформлення прав оренди земельних ділянок сільськогосподарського призначення та удосконалення законодавства щодо охорони земель.

