Для тебе Новини

Скільки землі можуть дати учаснику бойових дій — пояснює юрист

Дмитро Резник, редактор сайту Вікна-новини 27 Листопада 2025, 16:00 3 хв.
скільки землі можуть дати убд
Фото Getty Images

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь