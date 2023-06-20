Новости

Никто не кладет своих детей в лодку, если вода — не безопаснее земли. Во Всемирный день беженцев развенчиваем мифы о вынужденных переселенцах

Виктория Мельник, редактор сайта 20 июня 2023, 14:30
всемирный день беженцев
Фото: Depositphotos

Больше новостей
пільги учасникам бойових дій
Какие скидки на коммунальные услуги предусмотрены для участников боевых действий: как их можно получить
Ошибки после развода
Дважды в одну реку не войдешь, или какие ошибки после развода мы совершаем
Кабачковые оладьи рецепт
Сейчас сезон: рецепт оладий из кабачка от финалистки Супермодель по-украински Вики Маремухи
Можемо втратити 5 млн українців, які не повернуться після війни
Можем лишиться 5 млн населения? Останутся ли беженцы за границей после победы
Смотреть больше

Материалы по теме

пільги учасникам бойових дій
Какие скидки на коммунальные услуги предусмотрены для участников боевых действий: как их можно получить
Можемо втратити 5 млн українців, які не повернуться після війни
Можем лишиться 5 млн населения? Останутся ли беженцы за границей после победы
Реабилитационный центр RECOVERY
От кресла колесного к костылям — за две недели! Реабилитационный центр RECOVERY ставит военных на ноги
Ивана Купала 2023
Ой на Ивана, да и на Купала! Когда празднуют и какие традиции этой ночи

Видео
0:06:17
Можемо втратити 5 млн українців, які не повернуться після війни

Можем лишиться 5 млн населения? Останутся ли беженцы за границей после победы
0:05:03
Реабилитационный центр RECOVERY
От кресла колесного к костылям — за две недели! Реабилитационный центр RECOVERY ставит военных на ноги
Карта бойових дій в Україні
Из-за потерь враг из столовых делает операционные! Карта боевых действий в Украине 20 июня в режиме онлайн
0:03:22
Денис и Евгений Корецкие
Кто, если не мы, это сделает? Как братья-близнецы прошли оккупацию и вместе разминируют Херсонскую область
0:07:31
Бої за бахмут
Пушечным мясом уже не забрасывают: как именно изменилось поведение россиян под Бахмутом
Карта бойових дій в Україні 19.06.2023 онлайн
Сокрушительные удары от нашей авиации и освобождение Пятихаток! Карта боевых действий в Украине 19 июня в режиме онлайн
0:13:15
Екіпажі HIMARS показали, як нищать росіян на фронті
Кровь стынет в жилах, а страшно даже защитникам. Экипажи HIMARS показали свою блестящую работу
0:02:17
Волонтерки роблять вареники для військових
Эта семья не только взяла под опеку 5 детей, но и волонтёрит для фронта всем селом
0:03:29
Перший у світі дрон-мінувальник
Наземный дрон-минировщик, беспилотник для эвакуации и “глаза” для военных авто! Украинские изобретатели поражают
0:10:29
Пташки на мільйон доларів знищеної російської техніки — робота дронів
Работают по норам! Как дроны-камикадзе уничтожают россиян и технику на миллионы долларов
Больше видео
Ошибки после развода
Читать дальше
Дважды в одну реку не войдешь, или какие ошибки после развода мы совершаем
С какого возраста ребенку можно давать сезонные ягоды
Читать дальше
Бабушки коворят, что до трех лет не стоит, но ведь сезон витаминов! С какого возраста ребенку можно черешню, вишню и клубнику?

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь