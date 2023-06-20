Никто не кладет своих детей в лодку, если вода — не безопаснее земли. Во Всемирный день беженцев развенчиваем мифы о вынужденных переселенцах

Сомалийско-британская писательница и поэтесса Уорсен Шайр как-то написала сильное стихотворение под названием Дом, где резко ответила на все упреки в отношении сирийских беженцев. Последние были вынуждены бежать от опасности, которая могла убить.
До начала российско-украинской войны Украина принимала беженцев из стран, охваченных войнами. С 2014 года украинцы узнали о существовании статуса ВПЛ, а уже в 2022 году — сами граждане суверенной Украины стали искать убежище за рубежом.
До сих пор существует немало стереотипов о беженцах. На чем они основаны и почему украинцам важно говорить о проблемах вынужденных переселенцев не только раз в год — редакция Вікна-новини разбирает тему во Всемирный день беженцев.
Всемирный день беженцев — это международный день, назначенный Организацией Объединенных Наций в честь беженцев по всему миру. День беженцев отмечают 20 июня ежегодно. Он напоминает о мужестве и силе тех людей, которые вынужденно покинули свои дома из-за войн, конфликтов или преследований.
Всемирный день беженцев провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.
Всемирный день беженцев провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН в 2000 году.
Глобальная цель — чтобы сообщество прониклось состраданием к людям-беженцам.
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Известная голливудская актриса и общественный деятель Анджелина Джоли, которая до недавнего времени была послом доброй воли ООН, как-то отмечала: самое большое желание любого беженца — вернуться домой.
— В странах, где людям приходится покидать свои дома из-за преследований и насилия, нужно найти политические решения, восстановить мир и терпимость, чтобы беженцы могли вернуться домой.
На мой взгляд, возвращение домой — это самое глубокое желание большинства беженцев.
На мой взгляд, возвращение домой — это самое глубокое желание большинства беженцев.
В настоящее время в Украине беженцами стали более восьми миллионов человек, а пять из них подали заявления на получение статуса временного резидента в соседних западноевропейских странах.
Об этом сообщил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, ссылаясь на данные Агентства ООН по делам беженцев по состоянию на конец мая.
Несмотря на движения равенства и время избавления от стереотипов, мир до сих пор остается ксенофобным и враждебным к национальным группам, которые не похожи на постоянно проживающие группы на некоторой территории.
Активно подобные стереотипы распространяли и СМИ.
Самым распространенным мифом о беженцах является мнение, что эти люди ищут лучшую жизнь в других государствах. А на самом деле беженцы — люди, которые покинули всю свою жизнь и ищут безопасность для себя.
Самым распространенным мифом о беженцах является мнение, что эти люди ищут лучшую жизнь в других государствах. А на самом деле беженцы — люди, которые покинули всю свою жизнь и ищут безопасность для себя.
Американская писательница и актриса Терри Хэтчер о беженцах говорила так: “Они в безопасности, но они не в своих домах. И это катастрофа”.
Во Всемирный день беженцев Миграционная платформа EWL описала и опровергла ключевые мифы и стереотипы касательно украинцев-беженцев. Среди прочего, например, много информационных вбросов со стороны российской пропаганды.
Вместе с тем, украинских беженок за рубежом может ожидать и опасность. The Guardian обнародовал статистику, почему торговцы людьми подстерегают беженцев — главные тезисы можешь найти в нашем материале.
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Главное фото: Depositphotos.