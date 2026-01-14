Выйдет ли 9 серия сериала Странныъ дел: что известно о продлении сезона

Поклонники культового сериала Очень странные дела (Stranger Things) продолжают обсуждать финал пятого сезона.

Несмотря на многочисленные теории о существовании секретной девятой серии, официальные данные и реальность свидетельствуют о том, что история Гокинса подошла к своему логическому концу на восьмом эпизоде ​​— детали читай в материале.

9 серия Очень странных дел: что известно о секретном эпизоде

Восьмая серия под названием По этой стороне (The Rightside Up) длилась более двух часов и была официально представлена ​​как грандиозный финал всего сериала.

В начале января 2026 сетью распространилась вирусная теория под названием Conformity Gate. Фанаты, недовольные определенными сюжетными решениями или неоднозначностью финала, предположили, что восьмая серия была фальшивым окончанием – иллюзией, созданной главным антагонистом Векной, чтобы запутать героев и зрителей.

Согласно этой теории, настоящая развязка должна появиться в тайной 9-й серии, релиз которой прогнозировали на 7 января этого года. Ажиотаж был настолько велик, что вечером того дня тысячи людей одновременно зашли на платформу в ожидании обновления, что повлекло за собой кратковременный технический сбой в работе Netflix в США и некоторых странах Европы.

Читать по теме Очень странные дела 6: ждать ли продолжения культового сериала Ждать ли нового сезона легендарного сериала?

Как отмечает Oboz.ua, после того, как ожидаемая дата прошла, а новая серия так и не появилась, создатели опровергли слухи по выходу 9 серии Очень странных дел.

Комментируя Google-документ, в котором фанаты якобы собрали вырезанные сцены, Мэтт Даффер заявил, что очевидно, что это не настоящая вещь. Мэтт также объяснил, почему подобные теории вообще возникают:

Сериал стал столь масштабным, что в интернете появляется просто невероятное количество дезинформации. Ее так много, что нам пришлось часами опровергать то, чего никогда не было.

Это прямо подтверждает, что дополнительных серий нет.

Сериал официально завершился 31 декабря 2025 года. Все доказательства тайного эпизода оказались лишь следствием чрезвычайного внимания фанатов к деталям и их нежеланию прощаться с любимыми персонажами после девяти лет сериала.

Раньше мы писали, когда выйдет фильм ФНАФ 3 — читай в материале, есть ли официальная дата выхода.

Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал!