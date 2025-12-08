Когда выйдет фильм ФНАФ 3: главные сюрпризы и ориентировочная дата выхода на экран

Пять ночей у Фредди 2 идет в кинотеатрах с 5 декабря, и лента уже имеет солидный кассовый успех. Так что неудивительно, что фанаты задаются вопросом: будет ли 3 часть, которая продолжит страшную и запутанную историю культовой игры?
Последние слухи и официальная позиция Universal Pictures и Blumhouse относительно даты выхода Пять ночей с Фредди 3 или ФНАФ 3 — в материале.
Когда выйдет ФНАФ 3
После сенсационного успеха первого фильма студии Universal Pictures и Blumhouse довольно быстро взялись за продолжение. Пять ночей у Фредди 2 не только расширили мифологию франшизы, но и добавили истории новые шокирующие повороты.
И хотя критики остались сдержанными, фанаты и зрители уже стоят в очереди за билетами, так что ожидается, что фильм станет еще одним хитом.
Но что с третьей частью? Пока официального подтверждения выхода ФНАФ 3 или Пять ночей у Фредди 3 нет.
Актер Мэттью Лиллард, который играет Уильяма Афтона, намекнул, что третий фильм вполне возможен, если вторая часть оправдает кассовые ожидания продюсеров.
Также Лиллард добавил, что финальная битва в третьей части могла бы стать чем-то вроде противостояния Гарри Поттера против Волдеморта или Люка Скайуокера против Дарта Вейдера.
Съемки ФНАФ 3, скорее всего, начнутся в начале 2026 года, а на больших экранах фильм, вероятно, выйдет в 2027 году.
Чтобы подогреть интерес фанатов, на YouTube уже появился тизер-трейлер, который намекает на новые ужасающие приключения. Но пока что это лишь фан-трейлер, а не официальный студийный.
Ожидается, что к своим персонажам вернутся Джош Хатчерсон и Мэттью Лиллард, а также несколько новых лиц, которые нужны, чтобы создать свежие повороты сюжетной линии.
Хотя информация о производстве ФНАФ 3 пока что скрыта, по слухам, студия активно включается в процесс, так что скоро фанаты узнают точную дату выхода продолжения хоррора!
