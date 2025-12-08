Коли вийде фільм ФНАФ 3: головні сюрпризи та орієнтовна дата виходу на екран

П’ять ночей у Фредді 2 йде в кінотеатрах з 5 грудня, і стрічка вже має неабиякий касовий успіх. Тож не дивно, що фанати вже загадуються над питанням: чи буде 3 частина, яка продовжить страшну й заплутану історію культової гри?

Останні чутки та офіційна позиція Universal Pictures та Blumhouse щодо дати виходу П’ять ночей з Фредді 3 або ФНАФ 3 — у матеріалі.

Коли вийде ФНАФ 3

Після сенсаційного успіху першого фільму студії Universal Pictures та Blumhouse доволі швидко взялися за продовження. П’ять ночей у Фредді 2 не лише розширило міфологію франшизи, а й додало історії нові шокові повороти.

І хоча критики залишилися стриманими, фанати і глядачі вже стоять у черзі за квитками, тож очікується, що фільм стане іще одним хітом.

Але що з третьою частиною? Поки офіційного підтвердження виходу ФНАФ 3 або П’ять ночей у Фредді 3 немає.

Актор Меттью Ліллард, який грає Вільяма Афтона, натякнув, що третій фільм цілком можливий, якщо друга частина виправдає касові очікування продюсерів.

Також Ліллард додав, що фінальна битва в третій частині могла б стати чимось на зразок протистояння Гаррі Поттера проти Волдеморта або Люка Скайвокера проти Дарта Вейдера.

Читати на тему Найкращі хоррор-ігри для твого дозвілля: жахи, містика та страхітливі монстри Читай добірку страшних хоррор-ігор в нашому матеріалі.

Зйомки ФНАФ 3, скоріш за все, розпочнуться на початку 2026 року, а на великих екранах фільм, ймовірно, вийде у 2027 році.

Щоб підігріти цікавість фанатів, на YouTube уже з’явився тизер-трейлер, який натякає на нові страхітливі пригоди. Але поки що це лише фан‑трейлер, а не офіційний студійний.

Очікуються, що до своїх персонажів повернуться Джош Гатчерсон і Меттью Ліллард, а також декілька нових облич, які потрібні. аби створити свіжі повороти сюжетної лінії.

Хоча інформація про виробництво ФНАФ 3 поки що прихована, за чутками, студія активно включається в процес, тож скоро фанати дізнаються точну дату виходу продовження хорору!

Дізнайся також про фільми та серіали, зняті за мотивами ігор: найкращі ігрові всесвіти, перенесені на екран.

Більше відео? Ексклюзиви, інтерв’ю, смішні шортси і не лише – зазирай на Youtube Вікон. З нами затишно!