Чи вийде 9 серія серіалу Дивні дива: що відомо про продовження сезону

Прихильники культового серіалу Дуже дивні справи (Stranger Things) продовжують обговорювати фінал п’ятого сезону.

Попри численні теорії про існування секретної дев’ятої серії, офіційні дані та реальність свідчать про те, що історія Гокінса добігла свого логічного кінця на восьмому епізоді — деталі читай в матеріалі.

9 серія Дуже дивних див: що відомо про секретний епізод

Восьма серія під назвою По цю сторону (The Rightside Up) тривала понад дві години та була офіційно представлена як грандіозний фінал усього серіалу.

На початку січня 2026 року мережею поширилася вірусна теорія під назвою Conformity Gate. Фанати, незадоволені певними сюжетними рішеннями або неоднозначністю фіналу, припустили, що восьма серія була фальшивим закінченням — ілюзією, створеною головним антагоністом Векною, щоб заплутати героїв та глядачів.

Згідно з цією теорією, справжня розв’язка мала з’явитися у таємній 9 серії, реліз якої прогнозували на 7 січня цього року. Ажіотаж був настільки великим, що ввечері того дня тисячі людей одночасно зайшли на платформу в очікуванні оновлення, що спричинило короткочасний технічний збій у роботі Netflix у США та деяких країнах Європи.

Як зазначає Oboz.ua, після того, як очікувана дата минула, а нова серія так і не з’явилася,творці спростували чутки щодо виходу 9 серії Дуже дивних див.

Коментуючи Google-документ, у якому фанати нібито зібрали вирізані сцени, Метт Даффер заявив, що, очевидно, що це не справжня річ. Метт також пояснив, чому подібні теорії взагалі виникають:

Серіал став настільки масштабним, що в інтернеті з’являється просто неймовірна кількість дезінформації. Її так багато, що нам довелося б годинами спростовувати те, чого ніколи не було.

Це прямо підтверджує, що додаткових серій не існує.

Серіал офіційно завершився 31 грудня 2025 року. Всі докази таємного епізоду виявилися лише наслідком надзвичайної уваги фанатів до деталей та їх небажання прощатися з улюбленими персонажами після дев’яти років показу серіалу.

