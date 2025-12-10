Дуже дивні справи 6: чи чекати продовження культового серіалу

Фанати серіалу Дуже дивні справи (Stranger Things) з нетерпінням чекають на фінал, але надії на продовження після п’ятого сезону марні. Брати Даффер, творці шоу, офіційно заявили, що п’ятий сезон стане останнім, і шостого сезону не буде — деталі читай у матеріалі.

Дуже дивні справи 6: чи чекати на новий сезон

П’ятий сезон, який стане кульмінацією серіалу, вийде в 2025 році у форматі трьох частин: перша — вже вийшла 26 листопада з чотирма епізодами. Друга частина має бути 25 грудня, яка складатиметься з трьох серій, і остання серія має вийти назагал 31 грудня, прямо перед Новим роком.

Хоча основний серіал закінчується, Netflix не планує повністю відмовлятися від всесвіту Дуже дивних справ. У 2026 році вийде перший спін-оф, але це не буде шостий сезон — швидше, нова історія в тому ж світі. Деталі спін-офу поки не розголошуються, але фанати сподіваються на нові пригоди, можливо, з елементами оригінальної історії.

Завершення серіалу прямо зараз — логічний крок, аби уникнути затягування сюжету.

Це буде епічний фінал

, — говорять у студії. Тож шанувальникам залишається чекати на п’ятий сезон у 2025 році, а спін-офи — у 2026-му. Продовження у форматі шостого сезону не планується.

