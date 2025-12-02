Льодовиковий період 6: коли вийде новий фільм легендарної франшизи

Шанувальники анімаційної франшизи Льодовиковий період з нетерпінням чекають на шосту частину, яка отримала назву Ice Age: Boiling Point (Льодовиковий період: Точка кипіння). Читай у матеріалі, коли буде реліз останньої частини у світі та Україні та інші деталі.

Льодовиковий період 6 сезон: коли чекати новий фільм

За даними IMDb, світова прем’єра мультфільму запланована на початок 2027 року, з релізом у США та деяких інших країнах 5 лютого. В Україні, як і в більшості європейських країн, прем’єра очікується приблизно в той же період — орієнтовно 5–7 лютого 2027 року, адже все залежить від локальних дистриб’юторів.

Локальні кінотеатри, такі як Multiplex чи Планета Кіно, зазвичай анонсують дати ближче до релізу. Фільм вийде в оригіналі з українськими субтитрами або дубляжем, як попередні частини. Шанувальники вже обговорюють повернення класичних голосів в українській версії.

У новій частині ми побачимо всіма улюблених персонажів. Сюжет тримають у секреті, але тизери натякають на нові пригоди в світі, що змінюється через глобальне потепління — звідси й назва Точка кипіння.

Франшиза, яка стартувала в 2002 році, продовжує приносити мільйони: п’ять попередніх фільмів зібрали понад 3 млрд доларів у прокаті. Ice Age: Boiling Point — це перша повнометражка після The Ice Age Adventures of Buck Wild 2022 року, і студія обіцяє свіжий сюжет з акцентом на екологічних проблемах.

