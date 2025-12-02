Ледниковый период 6: когда выйдет новый фильм легендарной франшизы

Поклонники анимационной франшизы Ледниковый период с нетерпением ждут шестую часть, которая получила название Ice Age: Boiling Point (Ледниковый период: Точка кипения). Читай в материале, когда будет релиз последней части мира и Украины и другие детали.

Ледниковый период 6 сезон: когда ждать новый фильм

По данным IMDb, мировая премьера мультфильма запланирована на начало 2027 года с релизом в США и некоторых других странах 5 февраля. В Украине, как и в большинстве европейских стран, премьера ожидается примерно в тот же период — ориентировочно 5–7 февраля 2027, ведь все зависит от локальных дистрибьюторов.

Локальные кинотеатры, такие как Multiplex или Планета Кино, обычно анонсируют даты поближе к релизу. Фильм выйдет в оригинале с украинскими субтитрами или дубляжом, как предыдущие части. Любители уже обсуждают возвращение классических голосов в украинской версии.

В новой части мы увидим всех любимых персонажей. Сюжет держат в секрете, но тизеры намекают на новые приключения в мире, которое меняется из-за глобального потепления — отсюда и название Точка кипения.

Франшиза, стартовавшая в 2002 году, продолжает приносить миллионы: пять предыдущих фильмов собрали более 3 млрд долларов в прокате. Ice Age: Boiling Point — это первая полнометражка после The Ice Age Adventures of Buck Wild 2022 года, и студия обещает свежий сюжет с акцентом на экологические проблемы.

