Очень странные дела 6: ждать ли продолжения культового сериала

Фанаты сериала Очень странные дела (Stranger Things) с нетерпением ждут финала, но надежды на продолжение после пятого сезона напрасны. Братья Даффер, создатели шоу официально заявили, что пятый сезон станет последним, и шестого сезона не будет — детали читай в материале.

Очень странные дела 6: ждать ли нового сезона

Пятый сезон, который станет кульминацией сериала, выйдет в 2025 году в формате трех частей: первая уже вышла 26 ноября с четырьмя эпизодами. Вторая часть должна быть 25 декабря, которая будет состоять из трех серий, и последняя серия должна выйти 31 декабря, прямо перед Новым годом.

Хотя основной сериал заканчивается, Netflix не планирует полностью отказываться от вселенной. Очень странных дел. В 2026 году выйдет первый спин-офф, но это не будет шестой сезон — скорее новая история в том же мире. Детали спин-офу пока не разглашаются, но фанаты надеются на новые приключения, возможно, с элементами оригинальной истории.

Завершение сериала прямо сейчас — логичный шаг во избежание затягивания сюжета.

Это будет эпический финал

, — говорят в студии. Поэтому поклонникам остается ждать пятый сезон в 2025 году, а спин-офы — в 2026-м. Продолжение в формате шестого сезона не планируется.

