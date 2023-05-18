Еще один циничный удар по жилому дому! Что известно о взрывах в Харьковской области 18 мая

Сегодня ночью оккупанты массированно атаковали Украину. Но днем враг тоже не перестает терроризировать мирное население. Сегодня, 18 мая, российские военные нанесли удары по Харькову и области. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Обстрел Харьковской области 18 мая 2023 года: что известно

Около 14:55 Олег Синегубов сообщил, что оккупанты наносят удары по Харькову и области, и призвал не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Позже появилась информация, что зафиксировано попадание в село Циркуны Харьковского района. Оккупанты попали в частный жилой дом.

— По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара оккупантов по селу Циркуны погиб один человек. Еще двое мирных жителей получили ранения. Медики оказывают им всю необходимую помощь, — сообщил Синегубов.

Под ночной атакой оказался и Юг. Оккупанты атаковали Одессу с разных направлений. В результате обстрела погиб человек, а также есть раненые. Больше об обстреле Одессы читай по ссылке.

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Фото: Олег Синегубов