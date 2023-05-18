Ще один цинічний удар по житловому будинку! Що відомо про вибухи на Харківщині 18 травня

Сьогодні вночі окупанти масовано атакували Україну. Але вдень ворог також не полишає тероризувати мирне населення. Сьогодні, 18 травня, російські військові завдали ударів по Харкову та області. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Обстріл Харківщини 18 травня 2023: що відомо

Близько 14:55 Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдають ударів по Харкову, та області та закликав не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Згодом з’явилася інформація, що зафіксовано влучання у село Циркуни Харківського району. Окупанти влучили у приватний житловий будинок.

— За даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок ракетного удару окупантів по селу Циркуни загинула одна людина. Ще двоє мирних жителів отримали поранення. Медики надають їм всю необхідну допомогу, — повідомив Синєгубов.

Під нічною атакою опинився і Південь. Окупанти атакували Одесу з різних напрямків. Внаслідок обстрілу загинула людина, а також є пораненні. Більше про обстріл Одеси читай за посиланням.

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Фото: Олег Синєгубов