Щодня Росія обстрілює Україну. Ворог активізує нічні атаки, щоб завдати більшої шкоди. У ніч проти 18 травня російські військові знову атакували Київ. Про наслідки чергової атаки розповіли в Київській міській військовій адміністрації.

Вибухи у Києві 18 травня 2023: що відомо

У КМВА повідомили, що атака по Києву у ніч проти 18 травня — це вже дев’ятий напад на столицю з початку травня.

— Цього разу атаку здійснили зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-160 з району Каспію, ймовірно, крилатими ракетами типу Х-101/555. Після запуску ракет, ворог залучив над столицею свої розвідувальні БпЛА, — йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією військової адміністрації, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені і знищені!

Вибухи у Києві 18 травня 2023: наслідки атаки

У КМВА розповіли, що внаслідок падіння уламків сталось загоряння нежитлової будівлі в Деснянському районі.

Очільник Києва Віталій Кличко також повідомив про вибухи у Дарницькому та Дніпровському районах. Згодом стало відомо про загоряння в гаражному кооперативі внаслідок падіння уламків у Дарницькому районі. У цьому районі падіння уламків зафіксували ще в кількох місцях.

За словами Кличка, постраждалих на місцях падіння уламків у Дарницькому та Дніпровському районах немає.

Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов показав уламки збитої ракети, якою окупанти атакували столицю.

Столиця знову здригалася від вибухів! Наслідки нічної атаки Києва 18 травня / 2 Фотографії

Сьогодні вночі ворог атакував Одесу. Ракети на місто летіли з різних напрямків. Читай про наслідки обстрілу за посиланням.

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Фото: Андрій Нєбитов