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Столиця знову здригалася від вибухів! Наслідки нічної атаки Києва 18 травня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Травня 2023, 08:46
Вибухи у Києві сьогодні — що відомо про атаку 18.05.2023

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