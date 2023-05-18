Війна в Україні

Ворожі ракети налетіли з різних напрямків! Що відомо про вечірні вибухи в Одесі 17 травня

Олена Яковлєва, випускова редакторка сайту 18 Травня 2023, 08:55
Вибухи в Одесі 17 травня: росіяни обстріляли Одеську область

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