Ворожі ракети налетіли з різних напрямків! Що відомо про вечірні вибухи в Одесі 17 травня

Росіяни не забувають про релігійні переслідування, як і про Бахмут: карта бойових дій в Україні 18 травня в режимі онлайн

Генштаб ЗСУ попереджає про потенційно небезпечні напрямки та місця, де можуть точитись запеклі бої.