Ворожі ракети налетіли з різних напрямків! Що відомо про вечірні вибухи в Одесі 17 травня

Пізно ввечері 17 травня росіяни завдали удару по Одеській області. На жаль, є влучання та жертви.
Про це повідомив начальник Одеської районної військової адміністрації Юрій Крук. Читай деталі вечірнього обстрілу Одещини.
За словами Крука, росіяни запустили з кількох напрямків ракети різного типу. Більшість з них було знищено силами ППО.
В Одеському районі під час повітряної тривоги пролунало близько десяти вибухів.
На жаль, є влучання в один з об’єктів промислової інфраструктури. У наслідок ракетного удару одна цивільна особа загинула, дві людини поранено, — написав голова ОРВА.
На жаль, є влучання в один з об’єктів промислової інфраструктури. У наслідок ракетного удару одна цивільна особа загинула, дві людини поранено, — написав голова ОРВА.
Також лунали вибухи в Києві сьогодні вночі. Про наслідки чергової атаки розповіли в Київській міській військовій адміністрації.
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Фото: Одеська районна військова адміністрація / Telegram