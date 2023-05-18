Вражеские ракеты налетели с разных направлений! Что известно о вечерних взрывах в Одессе 17 мая

Поздно вечером 17 мая россияне нанесли удар по Одесской области. К сожалению, есть попадания и жертвы.
Об этом сообщил начальник Одесской районной военной администрации Юрий Крук. Читай детали вечерних обстрелов Одесской области.
По словам Крука, россияне запустили с нескольких направлений ракеты разного типа. Большинство из них были уничтожены силами ПВО.
В Одесском районе во время воздушной тревоги прозвучало около десяти взрывов.
К сожалению, есть попадание в один из объектов промышленной инфраструктуры. В результате ракетного удара одно гражданское лицо погибло, два человека ранены, — написал председатель ОРВА.
К сожалению, есть попадание в один из объектов промышленной инфраструктуры. В результате ракетного удара одно гражданское лицо погибло, два человека ранены, — написал председатель ОРВА.
Также раздавались взрывы в Киеве сегодня ночью. О последствиях очередной атаки рассказали в Киевской городской военной администрации.
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Фото: Одесская районная военная администрация / Telegram