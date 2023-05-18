Каждый день Россия обстреливает Украину. Враг активизирует ночные атаки, чтобы нанести больший урон. В ночь на 18 мая российские военные снова атаковали Киев. О последствиях очередной атаки рассказали в Киевской городской военной администрации.

Взрывы в Киеве 18 мая: что известно

В КГВА сообщили, что атака по Киеву в ночь на 18 мая — это уже девятое нападение на столицу с начала мая.

— В этот раз атаку совершили из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, Ту-160 из района Каспия, вероятно, крылатыми ракетами типа Х-101/555. После запуска ракет враг также использовал свои разведывательные БПЛА, — говорится в сообщении.

По предварительной информации военной администрации, все вражеские цели в воздушном пространстве Киева были обнаружены и уничтожены!

Взрывы в Киеве 18 мая: последствия атаки

В КГВА рассказали, что в результате падения обломков произошло возгорание нежилого здания в Деснянском районе.

Глава Киева Виталий Кличко также сообщил о взрывах в Дарницком и Днепровском районах. Впоследствии стало известно о возгорании в гаражном кооперативе в результате падения обломков в Дарницком районе. В этом районе падение обломков было зафиксировано еще в нескольких местах.

По словам Кличко, пострадавших на местах падения обломков в Дарницком и Днепровском районах нет.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов показал обломки сбитой ракеты, которой оккупанты атаковали столицу.

Столица снова содрогалась от взрывов! Последствия ночной атаки Киева 18 мая / 2 Фотографии

Сегодня ночью враг атаковал Одессу. Ракеты на город летели с разных направлений. Читай о последствиях обстрелов по ссылке.

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Фото: Андрій Небытов