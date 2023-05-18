Україна

Росіяни не забувають про релігійні переслідування, як і про Бахмут: карта бойових дій в Україні 18 травня в режимі онлайн

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Травня 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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0:14:22
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0:04:15
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Все обличчя посікло. Як мешканці Костянтинівки переживають удари з Іскандерів
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