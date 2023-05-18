Росіяни не забувають про релігійні переслідування, як і про Бахмут: карта бойових дій в Україні 18 травня в режимі онлайн

Карта бойових дій з першого погляду лише зберігає пам’ять про тактику двох сторін та перебіг битв за свободу.

Однак за позначками на мапі — тисячі життів та ще більше історій, де біль та любов йдуть пліч-о-пліч.

Та поки російські окупанти нищать все на своєму шляху та продовжують релігійні переслідування на тимчасово окупованих територіях, українці відвойовують свої території та наближають перемогу України.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що російські війська, ймовірно, намагаються посилити свої тактичні наступальні зусилля в районі Бахмута, попри очевидну увагу України на обмежених і локалізованих контратаках.

Повідомлення про російське підкріплення в районі Бахмута свідчать про те, що російські сили продовжують зосереджувати там наступальні можливості, попри ширші зусилля щодо зміни пріоритетів операцій для підготовки до потенційних українських контрнаступів.

Крім того, повідомляється, що російські війська закрили ще одну українську євангельську християнську церкву в Маріуполі, ймовірно, у рамках ширшої систематичної кампанії релігійних переслідувань в окупованій території України.

Раніше експерти ISW виявляли, що російські окупаційні чиновники найчастіше переслідують членів Української Православної Церкви та протестантів, зокрема євангельських християн-баптистів.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 18 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав п’ять ракетних ударів по містах Бахмут та Херсон із застосуванням ЗРК С-300.

Крім того, завдав 32 авіаційних ударів та здійснив більш як 40 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На жаль, є загиблі та поранені серед мирного населення, пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою, адже ворог і далі застосовує тактику терору.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 25 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках без особливих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Хотіївка Чернігівської області, Нововасилівка, Комарівка, Волфине Сумської області. А також Гур’їв Козачок, Уди, Окіп, Козача Лопань, Гатище, Вовчанськ, Бударки, Зибине, Устинівка і Зарубинка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Минулої доби вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки та Новоселівського.

Завдав авіаційного удару поблизу Першотравневого. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали населені пункти Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог вів наступальні дії в районі Невського Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Веселого. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Діброва, Верхньокам’янське і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Бахмут, Курдюмівка. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Предтечине, Біла Гора, Північне, Шуми Донецької області.

На Авдіївському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Новокалинове, Авдіївка, Новоселівка Перша та Первомайське. Здійснив обстріли Авдіївки, Первомайського, Карлівки та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. Разом з тим, ворог завдав авіаційного удару по Красногорівці та здійснив обстріли населених пунктів Мар’їнка, Парасковіївка і Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки та обстріляв, зокрема, Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по населеному пункту Новопіль Донецької області та Малій Токмачці на Запоріжжі.

Разом з тим, здійснив обстріли понад 20 населених пунктів. Серед них Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області, Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Мала Токмачка, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області. А також Золота Балка, Качкарівка, Червоний маяк, Зміївка, Берислав, Тягинка, Антонівка, Дніпровське, Кізомис, Широка балка Херсонської області та місто Херсон.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, з яких п’ять — по зенітно-ракетних комплексах окупантів. Крім того, протягом минулої доби, наші захисники знищили два розвідувальних БПЛА типу Орлан-10.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили один пункт управління, шість районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів, два склади пально-мастильних матеріалів, один артилерійський підрозділ на вогневій позиції, два засоби протиповітряної оборони та ще дві важливі ворожих цілі.

Останнім часом ми чуємо хороші новини зі Сходу України. Читай, як ЗСУ змушують окупантів тікати з Бахмута та до чого тут щоденні “спектаклі” Пригожина.

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