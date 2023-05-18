Россияне не забывают о религиозных преследованиях, как и о Бахмуте: карта боевых действий в Украине 18 мая в режиме онлайн

Карта боевых действий с первого взгляда только хранит память о тактике двух сторон и битве за свободу.

Однако за отметками на карте — тысячи жизней и еще больше историй, где боль и любовь идут бок о бок.

Но пока российские оккупанты уничтожают все на своем пути и продолжают религиозные преследования на временно оккупированных территориях, украинцы отвоевывают свои территории и приближают победу Украины.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска, вероятно, пытаются усилить свои тактические наступательные усилия в районе Бахмута, несмотря на очевидное внимание Украины на ограниченных и локализованных контратаках.

Сообщения о российском подкреплении в районе Бахмута свидетельствуют о том, что российские силы продолжают сосредотачивать там наступательные возможности, несмотря на более широкие усилия по изменению приоритетов операций для подготовки к потенциальным украинским контрнаступлениям.

Кроме того, сообщается, что российские войска закрыли еще одну украинскую евангельскую христианскую церковь в Мариуполе, предположительно в рамках более широкой систематической кампании религиозных преследований на оккупированной территории Украины.

Ранее эксперты ISW обнаруживали, что российские оккупационные чиновники чаще всего преследуют членов Украинской Православной Церкви и протестантов, в том числе евангельских христиан-баптистов.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 18 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес пять ракетных ударов по городам Бахмут и Херсон с применением ЗРК С-300.

Кроме того, нанес 32 авиационных удара и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хотиевка Черниговской области, Нововасильевка, Комаровка, Волфино Сумской области. А также Гурьев Казачок, Уды, Окип, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зибино, Устиновка и Зарубинка в Харьковской области.

На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского.

Нанес авиационный удар вблизи Первомайского. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг вел наступательные действия в районе Невского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Веселого. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Пивничное, Шумы Донецкой области.

На Авдеевском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Новоселовка Первая и Первомайское. Совершил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем, враг нанес авиационный удар по Красногоровке и осуществил обстрелы населенных пунктов Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки и обстрелял, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области и Малой Токмачке Запорожской области.

Вместе с тем совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области. А также Золотая Балка, Качкаровка, Червоный маяк, Змиевка, Берислав, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Широкая балка Херсонской области и Херсон.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых пять — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Кроме того, за прошедшие сутки, наши защитники уничтожили два разведывательных БПЛА типа Орлан-10.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, два состава боеприпасов, два состава горюче-смазочных материалов, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, два средства противовоздушной обороны и еще две важные вражеские цели.

В последнее время мы слышим хорошие новости с Востока Украины. Читай, как ВСУ заставляют окупантов бежать из Бахмута и при чем здесь ежедневные “спектакли” Пригожина.

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