Россияне не забывают о религиозных преследованиях, как и о Бахмуте: карта боевых действий в Украине 18 мая в режиме онлайн

Карта боевых действий с первого взгляда только хранит память о тактике двух сторон и битве за свободу.
Однако за отметками на карте — тысячи жизней и еще больше историй, где боль и любовь идут бок о бок.
Но пока российские оккупанты уничтожают все на своем пути и продолжают религиозные преследования на временно оккупированных территориях, украинцы отвоевывают свои территории и приближают победу Украины.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны отмечают, что российские войска, вероятно, пытаются усилить свои тактические наступательные усилия в районе Бахмута, несмотря на очевидное внимание Украины на ограниченных и локализованных контратаках.
Сообщения о российском подкреплении в районе Бахмута свидетельствуют о том, что российские силы продолжают сосредотачивать там наступательные возможности, несмотря на более широкие усилия по изменению приоритетов операций для подготовки к потенциальным украинским контрнаступлениям.
Кроме того, сообщается, что российские войска закрыли еще одну украинскую евангельскую христианскую церковь в Мариуполе, предположительно в рамках более широкой систематической кампании религиозных преследований на оккупированной территории Украины.
Ранее эксперты ISW обнаруживали, что российские оккупационные чиновники чаще всего преследуют членов Украинской Православной Церкви и протестантов, в том числе евангельских христиан-баптистов.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес пять ракетных ударов по городам Бахмут и Херсон с применением ЗРК С-300.
Кроме того, нанес 32 авиационных удара и совершил более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди мирного населения, повреждены частные жилые дома, другая гражданская и административная инфраструктура.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.
Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой, ведь враг продолжает применять тактику террора.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 25 боевых столкновений на указанных участках фронта, в эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.
На Волынском и Полесском направлениях без особых изменений.
На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Хотиевка Черниговской области, Нововасильевка, Комаровка, Волфино Сумской области. А также Гурьев Казачок, Уды, Окип, Казачья Лопань, Гатище, Волчанск, Бударки, Зибино, Устиновка и Зарубинка в Харьковской области.
На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского.
На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. За прошедшие сутки вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки и Новоселовского.
Нанес авиационный удар вблизи Первомайского. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись населенные пункты Красное Первое, Фиголовка, Новомлынск, Двуречная, Западное, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.
На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг вел наступательные действия в районе Невского Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Белогоровки, Верхнекаменского и Веселого. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Диброва, Верхнекаменское и Спорное Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.
Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Бахмут, Курдюмовка. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Зализнянское, Орехово-Васильевка, Новомарково, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Пивничное, Шумы Донецкой области.
На Авдеевском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новокалиново, Авдеевка, Новоселовка Первая и Первомайское. Совершил обстрелы Авдеевки, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Вместе с тем, враг нанес авиационный удар по Красногоровке и осуществил обстрелы населенных пунктов Марьинка, Парасковеевка и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Нанес авиационный удар в районе Великой Новоселки и обстрелял, в частности, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Новополь Донецкой области и Малой Токмачке Запорожской области.
Вместе с тем совершил обстрелы более 20 населенных пунктов. Среди них Времовка, Новоселка, Зеленое Поле, Новополье Донецкой области, Ольговское, Гуляйполе, Зализничное, Малая Токмачка, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области. А также Золотая Балка, Качкаровка, Червоный маяк, Змиевка, Берислав, Тягинка, Антоновка, Днепровское, Кизомыс, Широкая балка Херсонской области и Херсон.
Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, из которых пять — по зенитно-ракетным комплексам оккупантов. Кроме того, за прошедшие сутки, наши защитники уничтожили два разведывательных БПЛА типа Орлан-10.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили один пункт управления, шесть районов сосредоточения живой силы, два состава боеприпасов, два состава горюче-смазочных материалов, одно артиллерийское подразделение на огневой позиции, два средства противовоздушной обороны и еще две важные вражеские цели.
В последнее время мы слышим хорошие новости с Востока Украины. Читай, как ВСУ заставляют окупантов бежать из Бахмута и при чем здесь ежедневные “спектакли” Пригожина.
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