Украина

Россияне не забывают о религиозных преследованиях, как и о Бахмуте: карта боевых действий в Украине 18 мая в режиме онлайн

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 мая 2023, 06:00
Карта бойових дій в Україні

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