Как ВСУ заставляют оккупантов бежать из Бахмута и при чем здесь ежедневные “спектакли” Пригожина

В последнее время мы слышим хорошие новости с Востока Украины. Украинские войска контратакуют в Бахмуте, и некоторые российские подразделения бегут с поля боя, а руководитель крупнейшей частной армии путинской России Евгений Пригожин ежедневно записывает гневные обращения к руководству российской армии.

Поэтому интересно понять, что действительно стоит за внутренними конфликтами в России.

Бахмут не должен был стать главным местом боев РФ: провальные планы россиян

За последнюю неделю украинские защитники добились под Бахмутом невероятных успехов. От обороны перешли к точечным контратакам. По данным Генштаба было освобождено более 17 км кв. территорий. Преимущественно на флангах — именно там, где российские оккупанты планировали перерезать пути снабжения защитников города.

— В ходе одной блестящей операции был освобожден участок фронта шириной 3 км и глубиной 2,5 км.

Для этого участка, для района Бахмута, где идут тяжелые бои, это колоссальный успех, — говорит военный эксперт Сергей Кузан.

Это важно, потому что, по прогнозам россиян, Бахмут не должен был стать главным местом боев наступления РФ, рассказывает военный аналитик Михаил Самусь.

— Россия пыталась провести достаточно масштабные наступления на Лиманском направлении. Они пытались также продвигаться на Угледарском направлении. Если посмотрим на карту, они хотели реализовать классические клешни по советскому учебнику, — говорит Самусь.

А под Бахмутом, Марьинкой, Авдеевкой оккупанты должны были наносить только вспомогательные удары. Но сложилось по-другому. Под Угледаром были разбиты элитные подразделения морской пехоты, а в лесах Кременной — еще больше подразделений россиян.

Пробить оборону не удалось, так что единственной реальной целью стал Бахмут — именно на этом участке наступали бойцы ЧВК Вагнер Пригожина.

Истерика владельца ЧВК Вагнер и внутренние конфликты

Пригожин должен был продемонстрировать взятие Бахмута до 9 мая. Но чем ближе было к этой сакральной для россиян дате, тем становилось все понятнее, что захватить город не удастся. Поэтому Пригожин начал записывать гневные видео, в которых говорил о нехватке боеприпасов.

Впрочем, ВСУ рассказывают, что проблем с боеприпасами у россиян нет, потому что они и дальше продолжают интенсивные обстрелы.

По мнению военных экспертов, причина поражения оккупантов банальна — вражда между разными подразделениями российской армии, которая выливается в ежедневные “шоу” Пригожина. Он даже выходит на открытый конфликт с высшим военно-политическим руководством. А также начинаются споры между ним и другим сторонником Путина Рамзаном Кадыровым. Такие споры могут возникать, потому что каждый хочет сбросить с себя ответственность за поражение.

Другая сторона “спектаклей” Пригожина

Но все может быть не так просто, говорит политический аналитик Мария Золкина. Безнаказанная паника Пригожина и демонстративное молчание генералов может свидетельствовать о том, что это — разыгранный спецслужбами спектакль. Специально для западного зрителя, чтобы отбелить Путина.

На Западе в определенных кругах очень хорошо работает информационное намерение России продвигать Пригожина вперед. Некоторые воспринимают его как худшую альтернативу нынешнему руководству.

Потому что его риторика, что нужно быть более жестоким и агрессивным, некоторых пугает, — говорит она.

На этом и играет Кремль. И не только с миром, но и с российским электоратом. Поэтому все громкие заявления Пригожина нужно рассматривать именно с этой стороны. В конце концов, из Бахмута он так и не ушел.

— Наше будущее успешное наступление начинается именно с Бахмута! Вот успешная оборона и то, что удалось такими силами сохранить Бахмут как оборонительный рубеж… И по минимальному привлекать западную помощь и свежие подразделения — делает честь защитникам Бахмута, — говорит военный эксперт Сергей Кузан.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте на разных направлениях, предлагаем тебе ознакомиться с картой боевых действий. Мы собрали отчет Генштаба и аналитику ISW.

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Фото: 93-тя ОМБр Холодний яр / Facebook