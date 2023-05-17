Украина

Как ВСУ заставляют оккупантов бежать из Бахмута и при чем здесь ежедневные “спектакли” Пригожина

Cергей Костеж, Журналист программы Факти-ICTV 17 мая 2023, 16:00
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Как ВСУ заставляют оккупантов бежать из Бахмута и при чем здесь ежедневные “спектакли” Пригожина
0:04:15
Донеччина 16.05
Все лицо посекло. Как жители Константиновки переживают удары Искандеров
0:09:04
Чи справді росіяни знищили ЗРК Patriot — пояснення Повітряних сил ЗСУ
В Воздушных силах ВСУ официально прокомментировали судьбу ЗРК Patriot
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