На чьей стороне частичный успех в Бахмуте? Карта боевых действий в Украине 17 мая в режиме онлайн

Пока весь мир, затаив дыхание, ждет перемен на карте боевых действий, у украинских защитников нет времени что-то выжидать — в их руках судьба всего свободного мира.

Когда кому-то кажется, что давление на Бахмутском направлении уже достигло своего пика, они демонстрируют чудеса выдержки и профессионализма и не только отражают вражеские атаки, но и возвращают под контроль отдельные позиции.

Враг только может наблюдать за тем, как тают его преступные планы в реальности и непрерывно двигаться к своему проигрышу.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны отмечают, что среди российских милблогеров разносится беспокойство из-за применения Украиной ракет Storm Shadows. Они обеспокоены тем, что использование этого типа ракет может серьезно повлиять на ситуацию на передовой, ведь “единственный способ, при котором российские войска могут противостоять Storm Shadows, — это уничтожить самолет, несущий ракеты”.

Тем временем в Кремле запретили чиновникам уходить в отставку во время войны в Украине. Вероятно, Москва пытается сохранить стабильность во внутренних органах безопасности, госорганах и российском военном командовании.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 17 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес 27 ракетных и 37 авиационных ударов. Совершил около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

По уточненной информации, для нанесения ракетных ударов враг использовал шесть аэробалистических ракет Кинжал, девять крылатых ракет Калибр и десять ракет наземного базирования (С-400, Искандер-М), из которых все были уничтожены нашими защитниками. Еще две ракеты из С-300 оккупанты применили по гражданской инфраструктуре Константиновки Донецкой области.

Потерпела разрушение гражданская инфраструктура. В частности, в результате обстрела населенных пунктов Двуречная, Волчанск и Тищенковка Харьковской области, погибли и ранены гражданские, уничтожены жилые частные дома, больница и другая гражданская инфраструктура.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 44 боевых столкновения на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка.

Тем временем заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что в течение нескольких дней ВСУ освободили около 20 км² на севере и юге от Бахмута.

Командующий Восточного подразделения войск ВСУ генерал-полковник Александр Сырский охарактеризовал локализованные украинские контратаки как первые успехи Украины в общей обороне Бахмута и отметил, что эту операцию следует воспринимать только как частичный успех.

В то же время враг продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, российские оккупанты разворачивают воздушно-десантные силы для защиты своих флангов в Бахмуте, вероятно, из других участков фронта.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено. Продолжается перемещение подразделений российских территориальных войск, проходивших подготовку на полигонах Беларуси в районы ведения боевых действий.

На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах.

Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Муравьи Черниговской области, Ромашково, Искрисковщина, Волфино, Кондратовка, Садки, Запсилье Сумской области. А также Казачья Лопань, Гоптовка, Лукьянцы, Гатище, Плетеновка, Бударки, Нестерное, Круглое, Землянки, Старица и Бударки Харьковской области.

На Купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

Нанес авиационные удары вблизи населенных пунктов Бударки, Ольшана, Кисловка, Котляровка, Табаевка Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Дворичанское, Каменка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кондрашовка, Купянск, Кисловка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиаудары по районам населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Спорное, Северск и Червоное Донецкой области. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Торское, Спорное Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за Бахмут. К тому же за прошедшие сутки противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское.

Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Богдановка, Бахмут, Ивановское, Торецк Донецкой области. От вражеских артобстрелов пострадали Григорьевка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Северное, Торецк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Первомайское, Невельское и Карловка Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка.

Враг нанес авиационный удар в районе Красногоровки. Вместе с тем, вражеским обстрелам подверглись также Острое, Марьинка, Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение прошедших суток враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Великая Новоселка. Обстрелял Новомихайловку, Прасковиевку, Угледар, Пречистовку и Новоукраинку Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационные удары по населенным пунктам Времовка Донецкой области, Новоданиловка Запорожской области и Берислав, Кизомыс и Малая Токмачка Херсонской области.

Между тем, осуществил артобстрелы населенных пунктов Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Гуляйпольское, Белогорье, Щербаки, Степное и Каменское Запорожской области, а также Токаревка, Кизомыс Херсонской области и Херсон.

Российские оккупанты продолжают грабить население Украины, присваивая зерновой урожай мирных граждан. Так, в городе Феодосия, во временно оккупированном Крыму, так называемая российская оккупационная “власть” пытается вывезти похищенное зерно в свои порты, загружая его на подсанкционное сирийское судно Souria.

Авиация Сил обороны Украины за минувшие сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, а также три по зенитно-ракетным комплексам противника. За прошедшие сутки наши защитники уничтожили один иранский ударный БПЛА Shahed и два разведывательных дрона.

Подразделения ракетных войск и артиллерии вместе с тем поразили пять районов сосредоточения живой силы, три станции радиоэлектронной борьбы, два состава боеприпасов противника и один пункт горюче-смазочных материалов оккупантов.

В то же время с похищением материальных благ с украинской земли российские оккупанты продолжают удерживать и мирное население Украины. Читай, что происходит с гражданскими пленными в российской неволе.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное.