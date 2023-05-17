На чиєму боці частковий успіх в Бахмуті? Карта бойових дій в Україні 17 травня в режимі онлайн

Поки увесь світ із затамуванням подиху чекає на зміни на карті бойових дій, українським захисникам немає часу щось вичікувати — в їхніх руках доля всього вільного світу.

Коли комусь здається, що тиск на Бахмутському напрямку вже досяг свого піку, вони демонструють дива витримки та професіоналізму й не лише відбивають ворожі атаки, але й повертають під контроль окремі позиції.

Ворог лише може спостерігати за тим, як тануть його злочинні плани у реальності та невпинно рухатись до свого програшу.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тоді, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни зазначають, що у колах російських мілблогерів шириться занепокоєння через застосування Україною ракет Storm Shadows. Вони збентежені тим, що використання цього типу ракет може серйозно вплинути на ситуацію на передовій, адже “єдиний спосіб, за якого російські війська можуть протистояти Storm Shadows, — це знищити літак, який несе ракети”.

Тим часом у Кремлі заборонили високопосадовцям йти у відставку під час війни в Україні. Ймовірно, так Москва намагається зберегти стабільність у внутрішніх органах безпеки, державних органах та російському військовому командуванні.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 17 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що протягом минулої доби противник завдав 27 ракетних та 37 авіаційних ударів. Здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

За уточненою інформацією, для завдання ракетних ударів ворог використав шість аеробалістичних ракет Кинджал, дев’ять крилатих ракет Калібр та десять ракет наземного базування (С-400, Іскандер-М), з яких усі було знищено нашими захисниками. Ще дві ракети з С-300 окупанти застосували по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

Зазнала руйнувань цивільна інфраструктура. Зокрема, внаслідок обстрілу населених пунктів Дворічна, Вовчанськ та Тищенківка Харківської області, є загиблі та поранені цивільні особи, знищено житлові приватні будинки, лікарня та інша цивільна інфраструктура.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 44 бойових зіткнення на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що протягом декількох днів ЗСУ звільнили близько 20 км² на півночі та півдні передмість Бахмута.

Командувач Східного угруповання військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський охарактеризував локалізовані українські контратаки як перші успіхи України в загальній обороні Бахмута та зазначив, що цю операцію слід сприймати лише як частковий успіх.

Водночас ворог просувається в самому Бахмуті, вщент знищуючи місто артилерією. Крім того, російські окупанти розгортають повітряно-десантні сили для захисту своїх флангів у Бахмуті, імовірно, з інших ділянок фронту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Триває переміщення підрозділів російських територіальних військ, які проходили підготовку на полігонах Білорусі у райони ведення бойових дій.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Мурав’ї Чернігівської області, Ромашкове, Іскрисківщина, Волфине, Кіндратівка, Садки, Запсілля Сумської області. А також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Плетенівка, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районах Масютівки Харківської області та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

Завдав авіаційних ударів поблизу населених пунктів Бударки, Вільшана, Кислівка, Котлярівка, Табаївка Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Дворічанське, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Масютівка, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог вів наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаударів по районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Сіверськ і Червоне Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Верхньокам’янське, Торське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське.

Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Богданівка, Бахмут, Іванівське, Торецьк Донецької області. Від ворожих артобстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Ступочки, Північне, Торецьк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів, завдав авіаційних ударів по Авдіївці та Водяному, здійснив обстріли населених пунктів Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Первомайське, Невельське та Карлівка Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

Ворог завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Разом з тим, ворожих обстрілів зазнали також Гостре, Мар’їнка, Побєда Донецької області.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Вугледар та Велика Новосілка. Обстріляв Новомихайлівку, Парасковіївку, Вугледар, Пречистівку та Новоукраїнку Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Времівка Донецької області, Новоданилівка Запорізької області та Берислав, Кізомис і Мала Токмачка Херсонської області.

Поміж тим, здійснив артобстріли населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Щербаки, Степове та Кам’янське Запорізької області, а також Токарівка, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупанти продовжують грабувати населення України, привласнюючи зерновий урожай мирних громадян. Так, у місті Феодосія, у тимчасово окупованому Криму, так звана російська окупаційна “влада” намагається вивезти викрадене зерно до своїх портів, завантажуючи його на підсанкційне сирійське судно Souria.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також три — по зенітно-ракетних комплексах противника. Протягом минулої доби наші захисники знищили один іранський ударний БПЛА Shahed та два розвідувальних дрони.

Підрозділи ракетних військ і артилерії разом з тим уразили п’ять районів зосередження живої сили, три станції радіоелектронної боротьби, два склади боєприпасів противника та один пункт пально-мастильних матеріалів окупантів.

Водночас з викраденням матеріальних благ з української землі, російські окупанти продовжують утримувати й мирне населення України. Читай, що відбувається з цивільними полоненими у російській неволі.

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