Як ЗСУ змушують окупантів тікати з Бахмута та до чого тут щоденні “спектаклі” Пригожина

Останнім часом ми чуємо хороші новини зі Сходу України. Українські війська контратакують у Бахмуті, і деякі російські підрозділи тікають з поля бою, а керівник найбільшої приватної армії путінської Росії Євген Пригожин щодня записує гнівні звернення до керівництва російської армії.

Тож цікаво зрозуміти, що справді стоїть за внутрішніми конфліктами в Росії.

Бахмут не мав стати головним місцем боїв РФ: провальні плани росіян

За останній тиждень українські захисники досягли під Бахмутом неймовірних успіхів. Від оборони перейшли до точкових контратак. За даними Генштабу, було звільнено понад 17 км кв. територій. Переважно на флангах — якраз там, де російські окупанти планували перерізати шляхи постачання оборонців міста.

— Однією блискучою операцією була звільнена ділянка фронту, шириною 3 км і глибиною 2,5 км.

Для цієї ділянки, для району Бахмута, де йдуть важкі бої, це колосальний успіх, — каже воєнний експерт Сергій Кузан.

Це важливо, бо, за прогнозами росіян, Бахмут не мав став головним місцем боїв наступу РФ, розповідає воєнний аналітик Михайло Самусь.

— Росія намагалася провести досить масштабні наступи на Лиманському напрямку. Вони намагалися також просуватися на Вугледарському напрямку. Якщо подивимося на карту, вони хотіли реалізувати класичні клешні по радянському підручнику, — каже Самусь.

А під Бахмутом, Мар’їнкою, Авдіївкою окупанти мали наносити лише допоміжні удари. Але склалося інакше. Під Вугледаром були розбиті елітні підрозділи морської піхоти, в лісах Кремінної — ще більші підрозділи росіян.

Пробити оборону не вдалося, тож єдиною реальною ціллю став Бахмут — саме на цій ділянці наступали бійці ПВК Вагнер Пригожина.

Істерика власника ПВК Вагнер та внутрішні конфлікти

Пригожин мав продемонструвати взяття Бахмута до 9 травня. Але чим ближче було до цієї сакральної для росіян дати, тим дедалі ставало зрозуміліше, що захопити місто не вдасться. Тому Пригожин почав записувати гнівні відео, в яких говорив про нестачу боєприпасів.

Утім, ЗСУ розповідають, що проблем із боєприпасів у росіян немає, бо вони й надалі продовжують інтенсивні обстріли.

На думку воєнних експертів, причина поразки окупантів банальна — ворожнеча між різними підрозділами російської армії, яка потім виливається у щоденні “шоу” Пригожина. Він навіть виходить на відкритий конфлікт з вищим військово-політичним керівництвом. А також починаються суперечки між ним та іншим прибічником Путіна Рамзаном Кадировим. Такі суперечки можуть виникати, бо кожен хоче скинути з себе відповідальність за поразку.

Інша сторона “спектаклів” Пригожина

Але все може бути не так просто, каже політична аналітикиня Марія Золкіна. Безкарна паніка Пригожина і демонстративна мовчанка генералів може свідчити про те, що це — розіграний спецслужбами спектакль. Спеціально для західного глядача, щоб відбілити Путіна.

На Заході в певних колах дуже добре працює інформаційний намір Росії просувати Пригожина вперед. Дехто сприймає його як гіршу альтернативу нинішньому керівництву.

Бо його риторика, що треба бути жорстокішим та агресивнішим, декого лякає, — каже вона.

На цьому і грає Кремль. І не лише зі світом, але і з російським електоратом. Тому і всі гучні заяви Пригожина треба розглядати саме з цього боку. Врешті-решт з Бахмута він так і не пішов.

— Наш майбутній успішний наступ починається саме з Бахмута! От успішна оборона і те, що вдалося такими наявними силами зберегти Бахмут як оборонний рубіж… І по мінімальному залучати західну допомогу і свіжі підрозділи — робить честь захисникам Бахмута, — каже воєнний експерт Сергій Кузан.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті на різних напрямках, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій. Ми зібрали звіт Генштабу та аналітику ISW.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!

Фото: 93-тя ОМБр Холодний яр / Facebook