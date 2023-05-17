Україна

Як ЗСУ змушують окупантів тікати з Бахмута та до чого тут щоденні “спектаклі” Пригожина

Сергій Костеж, Журналіст програми Факти ICTV 17 Травня 2023, 16:00
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