Як ЗСУ змушують окупантів тікати з Бахмута та до чого тут щоденні “спектаклі” Пригожина

Останнім часом ми чуємо хороші новини зі Сходу України. Українські війська контратакують у Бахмуті, і деякі російські підрозділи тікають з поля бою, а керівник найбільшої приватної армії путінської Росії Євген Пригожин щодня записує гнівні звернення до керівництва російської армії.
Тож цікаво зрозуміти, що справді стоїть за внутрішніми конфліктами в Росії.
За останній тиждень українські захисники досягли під Бахмутом неймовірних успіхів. Від оборони перейшли до точкових контратак. За даними Генштабу, було звільнено понад 17 км кв. територій. Переважно на флангах — якраз там, де російські окупанти планували перерізати шляхи постачання оборонців міста.
— Однією блискучою операцією була звільнена ділянка фронту, шириною 3 км і глибиною 2,5 км.
Для цієї ділянки, для району Бахмута, де йдуть важкі бої, це колосальний успіх, — каже воєнний експерт Сергій Кузан.
Для цієї ділянки, для району Бахмута, де йдуть важкі бої, це колосальний успіх, — каже воєнний експерт Сергій Кузан.
Це важливо, бо, за прогнозами росіян, Бахмут не мав став головним місцем боїв наступу РФ, розповідає воєнний аналітик Михайло Самусь.
— Росія намагалася провести досить масштабні наступи на Лиманському напрямку. Вони намагалися також просуватися на Вугледарському напрямку. Якщо подивимося на карту, вони хотіли реалізувати класичні клешні по радянському підручнику, — каже Самусь.
А під Бахмутом, Мар’їнкою, Авдіївкою окупанти мали наносити лише допоміжні удари. Але склалося інакше. Під Вугледаром були розбиті елітні підрозділи морської піхоти, в лісах Кремінної — ще більші підрозділи росіян.
Фото: 93-тя ОМБр Холодний яр / Facebook
Пробити оборону не вдалося, тож єдиною реальною ціллю став Бахмут — саме на цій ділянці наступали бійці ПВК Вагнер Пригожина.
Пригожин мав продемонструвати взяття Бахмута до 9 травня. Але чим ближче було до цієї сакральної для росіян дати, тим дедалі ставало зрозуміліше, що захопити місто не вдасться. Тому Пригожин почав записувати гнівні відео, в яких говорив про нестачу боєприпасів.
Утім, ЗСУ розповідають, що проблем із боєприпасів у росіян немає, бо вони й надалі продовжують інтенсивні обстріли.
Утім, ЗСУ розповідають, що проблем із боєприпасів у росіян немає, бо вони й надалі продовжують інтенсивні обстріли.
На думку воєнних експертів, причина поразки окупантів банальна — ворожнеча між різними підрозділами російської армії, яка потім виливається у щоденні “шоу” Пригожина. Він навіть виходить на відкритий конфлікт з вищим військово-політичним керівництвом. А також починаються суперечки між ним та іншим прибічником Путіна Рамзаном Кадировим. Такі суперечки можуть виникати, бо кожен хоче скинути з себе відповідальність за поразку.
Але все може бути не так просто, каже політична аналітикиня Марія Золкіна. Безкарна паніка Пригожина і демонстративна мовчанка генералів може свідчити про те, що це — розіграний спецслужбами спектакль. Спеціально для західного глядача, щоб відбілити Путіна.
На Заході в певних колах дуже добре працює інформаційний намір Росії просувати Пригожина вперед. Дехто сприймає його як гіршу альтернативу нинішньому керівництву.
На Заході в певних колах дуже добре працює інформаційний намір Росії просувати Пригожина вперед. Дехто сприймає його як гіршу альтернативу нинішньому керівництву.
Бо його риторика, що треба бути жорстокішим та агресивнішим, декого лякає, — каже вона.
На цьому і грає Кремль. І не лише зі світом, але і з російським електоратом. Тому і всі гучні заяви Пригожина треба розглядати саме з цього боку. Врешті-решт з Бахмута він так і не пішов.
— Наш майбутній успішний наступ починається саме з Бахмута! От успішна оборона і те, що вдалося такими наявними силами зберегти Бахмут як оборонний рубіж… І по мінімальному залучати західну допомогу і свіжі підрозділи — робить честь захисникам Бахмута, — каже воєнний експерт Сергій Кузан.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті на різних напрямках, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій. Ми зібрали звіт Генштабу та аналітику ISW.
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Фото: 93-тя ОМБр Холодний яр / Facebook