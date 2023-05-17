Росіяни вбили дитину на Херсонщині. Що відомо про обстріл у Зеленівці 17 травня

На Херсонщині російські окупанти вбили дитину. Це сталося внаслідок обстрілу, а потім вибуху в Зеленівці. Читай у нашому матеріалі, що відомо про обстріли Херсона та області станом на зараз.

На Херсонщині росіяни вбили дитину — що про це відомо

Російські окупанти вбили дитину у Зеленівці. Це сталося внаслідок обстрілу населеного пункту російськими окупантами. Батько приніс дитину на руках до лікарні. Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак та Херсонська обласна державна адміністрація.

Крім дитини, поранень зазнали ще дві людини. Всі вони перебували біля магазину.

Оновлено 18:00. У Херсонській обласній прокуратурі повідомили, що кількість загиблих внаслідок обстрілу зросла до трьох осіб. Окрім п’ятирічного хлопчика, загинули ще два чоловіки.

Ще один чоловік та неповнолітній хлопець отримали травми різного ступеня тяжкості. Наразі прокуратура працює над уточненням даних.

Крім цього, відомо, що сьогодні вночі, 17 травня, російські окупанти зруйнували два під’їзди житлового будинку в Херсоні. Обстріл відбувся близько першої ночі.

Внаслідок влучання снаряда в дім почалася пожежа. Поверхи з першого по п’ятий знищені. Постраждалих немає, адже людей встигли відселити.

За інформацією Херсонської ОВА російські окупанти обстріляли мирні населені пункти Херсонщини понад 79 разів. Було випущено 406 снарядів з артилерії, РСЗВ, мінометів, танків, безпілотників та авіації.

Окупанти поцілили у житлові квартали міста та області, в автозаправну станцію в Бериславському районі.

Внаслідок обстрілів за 16 травня семеро людей дістали поранення, серед них троє дітей.

Раніше ми розповідали про масовану атаку на Херсонщину 3 травня.

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