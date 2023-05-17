Россияне убили ребенка в Херсонской области. Что известно об обстреле в Зеленовке 17 мая

В Херсонской области российские оккупанты убили ребенка. Это произошло в результате обстрела, а затем взрыва в Зеленовке. Читай в нашем материале, что известно об обстрелах Херсона и области по состоянию на данный момент.

В Херсонской области россияне убили ребенка — что об этом известно

Российские оккупанты убили ребенка в Зеленовке. Это произошло в результате обстрела населенного пункта российскими оккупантами. Отец принес ребенка на руках в больницу. Об этом сообщил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак и Херсонская областная государственная администрация.

Кроме ребенка ранения получили еще два человека. Все они находились у магазина.

Кроме этого известно, что сегодня ночью, 17 мая, российские оккупанты разрушили два подъезда жилого дома в Херсоне. Обстрел произошел около часа ночи.

В результате попадания снаряда в дом начался пожар. Этажи с первого по пятый уничтожены. Пострадавших нет, ведь людей успели отселить.

По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты обстреляли мирные населенные пункты Херсонской области более 79 раз. Было выпущено 406 снарядов из артиллерии, РСЗО, минометов, танков, беспилотников и авиации.

Оккупанты попали в жилые кварталы города и области, в автозаправочную станцию в Бериславском районе.

В результате обстрелов за 16 мая семь человек получили ранения, среди них трое детей.

Ранее мы рассказывали о массированной атаке на Херсонскую область 3 мая.

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