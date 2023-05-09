У Куп’янську пролунали вибухи, є поранені цивільні! Що відомо про ракетний удар 9 травня

Ні дня на Харківщині не минає спокійно. Щойно росіяни знову завдали ракетного удару по Куп’янську. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Читай, що відомо про атаку на Куп’янськ 9 травня.

Вибухи в Куп’янську 9 травня: що відомо

За даними Синєгубова, окупанти влучили в об’єкт цивільної промисловості та пошкодили щонайменше п’ять приватних житлових будинків.

За попередньою інформацією, постраждали троє людей — дві жінки та один чоловік. Одна людина отримала допомогу на місці, двоє — госпіталізовані, — написав очільник ОВА.

На місці обстрілу вже працюють екстрені служби.

Нагадаємо, що вибухи в Дніпрі сьогодні вночі також призвели до поранення цивільного населення. Читай більше про наслідки атаки, а також розповіді очевидців нічного обстрілу Дніпра 9 травня.

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