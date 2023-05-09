В Купянске раздались взрывы, есть раненые гражданские! Что известно о ракетном ударе 9 мая

Ни дня в Харьковской области не проходит спокойно. Только что россияне снова нанесли ракетный удар по Купянску. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

Читай, что известно об атаке на Купянск 9 мая.

Взрывы в Купянске 9 мая: что известно

По данным Синегубова, оккупанты попали в объект гражданской промышленности и повредили по меньшей мере пять частных жилых домов.

По предварительной информации, пострадали три человека — две женщины и один мужчина. Один человек получил помощь на месте, двое госпитализированы, — написал глава ОВА.

На месте обстрела уже работают экстренные службы.

Напомним, что взрывы в Днепре сегодня ночью также привели к ранению гражданского населения. Читай больше о последствиях атаки, а также рассказах очевидцев ночного обстрела Днепра 9 мая.

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