Война в Украине

В Купянске раздались взрывы, есть раненые гражданские! Что известно о ракетном ударе 9 мая

Елена Яковлева, выпускающий редактор сайта 09 мая 2023, 20:58
Вибухи в Куп'янську сьогодні, 9 травня: що відомо про обстріл росіян
Фото: ГСЧС/Facebook

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