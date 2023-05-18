Нічна атака на Україну 18 травня: що відомо про наслідки вибухів у різних областях

Ніч проти 18 травня 2023 року була неспокійною у багатьох областях України, ранок теж розпочався з повітряних тривог та роботи ППО. Ми розповімо про наслідки вибухів у Кіровоградській, Хмельницькій, Полтавській та Вінницькій областях.

Вибухи у Кіровоградській області 18 травня 2023: що відомо

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович розповів, що сили ППО знищили крилату ракету в небі над Олександрійським районом та безпілотник у Кропивницькому районі.

— В обох випадках не обійшлося без руйнувань.

Бойова частина ракети вибухнула на території приватного домоволодіння. Вибуховою хвилею пошкоджено три будинки. Обійшлося без постраждалих, — сказав він.

За словами Райковича, уламки збитого безпілотника влучили в один з об’єктів. Впродовж кількох годин рятувальні підрозділи гасили пожежу. Евакуйовано мешканців навколишніх дворів, але загиблих та травмованих немає.

Вибухи у Хмельницькій області 18 травня 2023: наслідки обстрілу

У Хмельницькій ОВА розповіли, що вранці, під час повітряної тривоги, ворог завдав удару по Хмельницькій області. По ворожих об’єктах працювала ППО. На жаль, є влучання в об’єкт інфраструктури Хмельницького району, але постраждалих немає.

Вибухи у Вінницькій області 18 травня 2023: що відомо

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов розповів, що під час нічної повітряної тривоги ворог атакував крилатими ракетами! Сили оборони в області працювали по ворожих цілях.

Вибухи у Полтавській області 18 травня 2023: що відомо

Начальник Полтавської ОВА Дмитро Лунін повідомив, що повітряна тривога на Полтавщині тривала більш як чотири години. Вночі в області працювала ППО. Ворожих влучань на території Полтавщини не зафіксовано.

Скільки ракет збили над Україною 18 травня 2023

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що з 21:00 17 травня по 05:30 18 травня російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак із різних напрямків.

Загалом випущено 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, знищено 29 крилатих ракет.

Також збито два ударних БпЛА Shahed-136/131 та два розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Сьогодні вночі ворог атакував Одесу. Ракети на місто летіли з різних напрямків. Читай про наслідки обстрілу за посиланням.

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