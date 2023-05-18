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Нічна атака на Україну 18 травня: що відомо про наслідки вибухів у різних областях

Богдана Макалюк, редакторка сайту 18 Травня 2023, 10:00
Вибухи у Кіровоградській, Хмельницькій, Полтавській та Вінницькій областях 18 травня 2023
Фото: Unsplash

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