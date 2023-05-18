Ночная атака на Украину 18 мая: что известно о последствиях взрывов в разных областях

Ночь на 18 мая 2023 была неспокойной во многих областях Украины, утро тоже началось с воздушных тревог и работы ПВО. Мы расскажем о последствиях взрывов в Кировоградской, Хмельницкой, Полтавской и Винницкой областях.

Взрывы в Кировоградской области 18 мая 2023 года: что известно

Глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович рассказал, что силы ПВО уничтожили крылатую ракету в небе над Александрийским районом и беспилотник в Кропивницком районе.

— В обоих случаях не обошлось без разрушений.

Боевая часть ракеты взорвалась на территории частного домовладения. Взрывной волной повреждены три дома. Обошлось без пострадавших, — сказал он.

По словам Райковича, обломки сбитого беспилотника попали в один из объектов. В течение нескольких часов спасательные подразделения тушили пожар. Эвакуированы жители окрестных дворов, но погибших и травмированных нет.

Взрывы в Хмельницкой области 18 мая 2023 года: последствия обстрела

В Хмельницкой ОВА рассказали, что утром, во время воздушной тревоги, враг нанес удар по Хмельницкой области. По вражеским объектам работала ПВО. К сожалению, есть попадание в объект инфраструктуры Хмельницкого района, но пострадавших нет.

Взрывы в Винницкой области 18 мая 2023 года: что известно

Глава Винницкой ОВА Сергей Борзов рассказал, что во время ночной воздушной тревоги враг атаковал крылатыми ракетами! Силы обороны в области работали по вражеским целям.

Взрывы в Полтавской области 18 мая 2023 года: что известно

Начальник Полтавской ОВ Дмитрий Лунин сообщил, что воздушная тревога в Полтавской области длилась более четырех часов. Ночью в области работала ПВО. Вражеские попадания на территории Полтавской области не зафиксированы.

Сколько ракет сбили над Украиной 18 мая 2023

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что с 21:00 17 мая по 05:30 18 мая российские оккупанты осуществили несколько волн ракетных атак по разным направлениям.

Выпущено 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования.

Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины уничтожено 29 крылатых ракет.

Также сбиты два ударных БпЛА Shahed-136/131 и два разведывательных БпЛА оперативно-тактического уровня.

Сегодня ночью враг атаковал Одессу. Ракеты на город летели с разных направлений. Читай о последствиях обстрелов по ссылке.

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