Российской жестокости и подлости нет предела. Оккупанты взорвали Каховскую ГЭС 6 июня 2023 года, спровоцировав величайшую техногенную катастрофу за несколько десятилетий, и затопив десятки населенных пунктов. Под водой оказались города, поселки, села.

Из Херсонской области объявлена эвакуация населения. Но, несмотря на это, враг продолжает обстреливать мирное население. Сегодня, 8 июня 2023 года, Россия обстреляла Херсон.

Взрывы в Херсоне 8 июня 2023 года: что известно

Уже несколько дней люди пытаются спастись от наводнения, а российские террористы не дают этого сделать, они обстреливают мирное население даже после затопления. Некоторые районы Херсона сильно затопило, в частности, Корабел.

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Российские военные обстреляли район Корабельной площади прямо во время эвакуации мирного населения. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин говорит, что оккупанты бьют по прибрежным территориям и центральной части города.

Обновлено 15:30. В Офисе Генпрокурора сообщили, что в результате вражеских обстрелов погиб человек.

— Из-за прицельных ударов оккупантов во время проведения эвакуационных мероприятий в городе погиб гражданский. Еще два человека получили травмы.

В одном из сел из-за обстрелов травмированы четверо местных жителей. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры, — говорится в сообщении.

Ударили по гражданским во время эвакуации на лодках! Новые взрывы в Херсоне 8 июня / 3 Фотографии

В МВД Украины говорят, что уже известно по меньшей мере о трех пострадавших: гражданская женщина, полицейский и спасатель. Всем оказывается необходимая помощь.

— Обстрел начался именно во время эвакуации граждан, чьи дома оказались подтоплены. Россия бросила в беде людей на оккупированной части Херсонской области. И продолжает мешать Украине спасать самое ценное — человеческие жизни, — говорится в сообщении.

Информация про обстрел обновляется в режиме реального времени…

Эвакуация из Херсона: что известно

В Херсонской ОВА сообщили, что из зоны подтопления населенных пунктов Херсонской области эвакуировали 2198 человек.

Жителей области, которые спасаются от подтопления и покинули свои дома, расселяют в общежитиях. Также организована эвакуация маломобильных лиц — их доставляют в больницы, где они находятся под наблюдением врачей.

Сегодня Владимир Зеленский лично посетил Херсон, чтобы увидеть последствия взрыва Каховской ГЭС. Читай больше о визите президента по ссылке.

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Все фото: Стас Юрченко, Ґрати