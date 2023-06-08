Украина

Наша задача — максимально защитить жизни: Зеленский посетил переправу в Херсоне, где каждый час спасают жизни

Даниэла Долотова, редактор сайта 08 июня 2023, 13:04

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