Наша задача — максимально защитить жизни: Зеленский посетил переправу в Херсоне, где каждый час спасают жизни

После ужасной трагедии, вызванной российскими оккупантами, что взорвали Каховскую ГЭС, президент Украины Владимир Зеленский посетил переправу в Херсонской области, через которую осуществляется эвакуация жителей населенных пунктов, пострадавших от затопления.

Глава страны осмотрел технику, которая используется для эвакуационных мероприятий, и ознакомился с работой спасателей и волонтеров.

Наша задача — максимально защитить жизни и помочь людям. Спасибо спасателям и волонтерам! Спасибо всем, кто вовлечен в эту работу!

Также глава государства провел координационное совещание по ликвидации последствий подрыва плотины Каховской ГЭС, совершенного российскими захватчиками.

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В частности, руководство страны обсудило несколько важных вопросов: оперативную обстановку в области, эвакуацию мирного населения, ликвидацию чрезвычайной ситуации, организацию жизнеобеспечения затопленных территорий и восстановление экосистемы региона.

— Важно подсчитать убытки и выделить средства для компенсаций жителям, пострадавшим в результате катастрофы, и разработать программу для компенсации убытков или релокации предприятий в Херсонской области.

Кроме того, Владимир Зеленский посетил пункт эвакуации пострадавших от затопления жителей, который развернут на базе одного из медицинских учреждений Херсона. Там люди могут пройти обследование и получить нужное лечение

Хочу поблагодарить вас всех за важную работу, которую вы выполняете даже под обстрелами. Вы героические люди, — поблагодарил Владимир Зеленский работников медучреждений.

Также президент посетил больницу Херсона, чтобы лично поддержать пострадавших. Как это было – смотри в видео:

Также ранее мы рассказывали о последствиях подрыва Каховской ГЭС и масштабе катастрофы.

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