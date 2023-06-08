Україна

Наше завдання — максимально захистити життя: Зеленський відвідав переправу у Херсоні, де щогодини рятують життя

Даніела Долотова, редакторка сайту 08 Червня 2023, 13:04

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