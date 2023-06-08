Наше завдання — максимально захистити життя: Зеленський відвідав переправу у Херсоні, де щогодини рятують життя

Після жахливої трагедії, яку спричинили російські окупанти, підірвавши Каховську ГЕС, президент України Володимир Зеленський відвідав переправу у Херсонській області, через яку здійснюється евакуація жителів населених пунктів, які постраждали від затоплення.

Очільник країни оглянув техніку, яка використовується для евакуаційних заходів, та ознайомився з роботою рятувальників і волонтерів.

Наше завдання — максимально захистити життя й допомогти людям. Дякую рятувальникам і волонтерам! Дякую всім, хто залучений до цієї роботи!

Також глава держави провів координаційну нараду щодо ліквідації наслідків підриву греблі Каховської ГЕС, що вчинили російські загарбники.

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Зокрема, керівництво країни обговорило кілька важливих питань: оперативну обстановку в області, евакуацію мирного населення, ліквідацію надзвичайної ситуації, організацію життєзабезпечення затоплених територій та відновлення екосистеми регіону.

— Важливо підрахувати збитки та виділити кошти для компенсацій жителям, постраждалим унаслідок катастрофи, і розробити програму для компенсації збитків або релокації підприємств у межах Херсонщини.

Крім того, Володимир Зеленський відвідав пункт евакуації жителів, які постраждали від затоплення, що розгорнуто на базі одного з медичних закладів Херсона. Там люди можуть пройти обстеження й отримати потрібне лікування.

Хочу подякувати вам усім за важливу роботу, яку ви виконуєте навіть під обстрілами. Ви — героїчні люди, — подякував Володимир Зеленський працівникам медзакладів.

Також президент відвідав лікарню Херсона, щоб особисто підтримати постраждалих. Як це було – дивись у відео:

Також раніше ми розповідали про наслідки підриву Каховської ГЕС та масштаб катастрофи.

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