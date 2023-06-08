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Вгатили по цивільних під час евакуації човнами! Нові вибухи у Херсоні 8 червня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 08 Червня 2023, 15:13
Обстріл Херсона сьогодні 8 червня 2023

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