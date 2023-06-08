Російській жорстокості та підступності немає меж. Окупанти підірвали Каховську ГЕС 6 червня 2023, спровокувавши найбільшу техногенну катастрофу за кілька десятиліть та затопивши десятки населених пунктів. Під водою опинилися міста, селища, села. З Херсонської області оголошено евакуацію населення.

Та попри, це ворог продовжує обстрілювати мирне населення. Сьогодні, 8 червня 2023 року, Росія обстріляла Херсон.

Вибухи у Херсоні 8 червня 2023: що відомо

Вже кілька днів люди намагаються врятуватися від повені, а російські терористи не дають цього зробити, вони обстрілюють мирне населення навіть після затоплення. Деякі райони Херсона сильно затопило, зокрема, Корабел.

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Російські військові обстріляли район Корабельної площі просто під час евакуації мирного населення. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін каже, що окупанти б’ють по прибережних територіях та центральній частині міста.

Оновлено 15:30. В Офісі Генпрокурора повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу загинула людина.

— Через прицільні удари окупантів під час проведення евакуаційних заходів у місті загинула цивільна особа. Ще дві людини отримали травми.

В одному із сіл через обстріли травмовано четверо місцевих мешканців. Пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, — йдеться у повідомленні.

Вгатили по цивільних під час евакуації човнами! Нові вибухи у Херсоні 8 червня / 3 Фотографії

У МВС України кажуть, що станом на цю мить відомо про щонайменше трьох потерпілих: цивільну жінку, поліціянта та рятувальника. Усім надається необхідна допомога.

— Обстріл розпочався саме під час евакуації громадян, чиї оселі виявилися підтопленими. Росія покинула в біді людей на окупованій частині Херсонщини. І продовжує заважати Україні рятувати найцінніше — людські життя, — йдеться у повідомленні.

Інформація про обстріл оновлюється в режимі реального часу…

Евакуація з Херсонщини: що відомо

У Херсонській ОВА повідомили, що з населених пунктів Херсонщини, що опинилися в зоні підтоплення, евакуювали 2198 людей.

Жителів області, котрі рятуючись від підтоплення, покинули свої домівки, розселяють у гуртожитках. Також організовано евакуацію маломобільних осіб – їх доправляють до лікарень, де вони знаходяться під наглядом лікарів.

Сьогодні Володимир Зеленський особисто відвідав Херсон, щоб побачити наслідки підриву Каховської ГЕС. Читай більше про візит президента за посиланням.

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Усі фото: Стас Юрченко, Ґрати