Одна из самых массированных за всю войну: что известно об атаке на Киев и каковы ее последствия

В ночь на 31 июля 2024 российский враг снова атаковал Украину. В частности, свои силы россияне акцентировали над столицей Украины Киевом. В КМВА эту атаку назвали одной из самых массированных за время полномасштабного вторжения.

Раздавались ли этой ночью взрывы в Киеве и каковы последствия массированного обстрела столицы, рассказываем дальше — Вікна собрали главное.

Взрывы в Киеве: что известно о самой большой атаке на столицу

По сообщению главы КМВА Сергея Попка, в ночь на 31 июля россияне совершили одну из самых массированных атак Украины за всю войну, в две волны. Главной целью стал Киев.

Так, за две волны атаки на столицу Украины враг направил десятки БпЛА.

— Это была уже седьмая атака Киева российскими дронами в июле! Она стала для столицы самой массированной за 2024 год по количеству применяемых БПЛА. Воздушная тревога продолжалась более семи часов. Вражеские дроны заходили в Киев волнами и практически из всех возможных направлений.

Силами и средствами ПВО в воздушном пространстве Киева и на подступах к городу было уничтожено более трех десятков беспилотников во время первой волны атаки! — сообщил Попко.

Во время утренней, второй волны воздушного удара по определенным направлениям на Киев надвигались ирано-российские БПЛА, однако ни один не достиг своей цели.

Силами и средствами ПВО было поражено еще несколько вражеских ударных дронов.

— В общем, за эти две волны вместе в воздушном пространстве Киева и на подступах к столице было сбито более четырех десятков БПЛА противника, — добавил глава КМВА.

Известно, что в Киеве на утро нет жертв.

В то же время в ГСЧС сообщили, что в Киевской области ночью в результате падения обломков беспилотника загорелся жилой дом. Здание частично разрушено. Спасатели ликвидировали пожар.

Следить за распространением воздушной тревоги можно по карте, в режиме реального времени показывающей, где сейчас воздушная тревога.

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