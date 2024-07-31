Одна з наймасованіших за всю війну: що відомо про атаку на Київ та які її наслідки

У ніч на 31 липня 2024 року російський ворог знову атакував Україну. Зокрема свої сили росіяни акцентували над столицею України, Києвом. В КМВА цю атаку назвали однією із наймасованіших за час повномасштабного вторгнення.
Про наслідки російського масованого обстрілу столиці, розповідаємо далі — Вікна зібрали головне.
За повідомленням очільника КМВА Сергія Попка, в ніч на 31 липня росіяни здійснили одну з наймасованіших атак України за всю війну, у дві хвилі. Головною ціллю став Київ.
Так, за дві хвилі атаки загалом на столицю України ворог спрямував десятки БпЛА.
— Це була вже сьома атака Києва ворожими дронами у липні! Вона стала для столиці наймасованішою за 2024 рік за кількістю застосованих БпЛА. Повітряна тривога тривала понад сім годин. Ворожі дрони заходили на Київ хвилями та практично з усіх можливих напрямків.
Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників під час першої хвилі атаки! — повідомив Попко.
Силами та засобами ППО в повітряному просторі Києва та на підступах було знищено понад три десятки безпілотників під час першої хвилі атаки! — повідомив Попко.
Під час ранкової, другої хвилі повітряного удару, з певних напрямків на Київ насувалися ірано-російські БпЛА, однак жоден не досяг своєї цілі.
Силами та засобами ППО було уражено ще кілька ворожих ударних дронів.
— Загалом, за ці дві хвилі разом в повітряному просторі Києва та на підступах до столиці було збито понад чотири десятки БпЛА противника, — додав очільник КМВА.
Відомо, що в Києві станом на ранок немає жертв.
Відомо, що в Києві станом на ранок немає жертв.
Водночас в ДСНС повідомили, що на Київщині вночі внаслідок падіння уламків безпілотника загорівся житловий будинок. Будівля частково зруйнована. Рятувальники ліквідували пожежу.
ДСНС
Стежити за поширенням повітряної тривоги можна з мапи, яка в режимі реального часу показує, де зараз повітряна тривога.
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