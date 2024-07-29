Щонайменше троє загиблих за ранок! Росіяни нищать Торецьк авіабомбами та артилерією

Сьогодні, 29 липня, російські окупанти вбили чотирьох людей на Донеччині. Також відомо про трьох поранених. Про це повідомив очільник Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін. Про обстріл Торецька сьогодні — читай у матеріалі.
Зранку російські окупанти знову вдарили по місту. Пораненим надається медична допомога.
Щонайменше троє людей загинули й троє поранені — такі попередні наслідки обстрілів Торецька, — написав очільник Донецької ОВА Філашкін.
Щонайменше троє людей загинули й троє поранені — такі попередні наслідки обстрілів Торецька, — написав очільник Донецької ОВА Філашкін.
Також відомо про одну загиблу людину в населеному пункті Гродівка.
Точну інформацію про завдані руйнування та потерпілих опублікують пізніше.
У поліції Донеччини додали, від міста майже нічого не залишилося. Населення закликають евакуюватися. Викликати евакуацію можна за цим номером: 066-56-15-102.
Раніше ми розповідали про відбиття масштабного штурму на Курахівському напрямку.
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