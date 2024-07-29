Минимум трое погибших за утро! Россияне уничтожают Торецк авиабомбами и артиллерией

Сегодня, 29 июля, российские оккупанты убили четырех человек в Донецкой области. Также известно о трех раненых. Об этом сообщил глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин. Об обстреле Торецка сегодня — читай в материале.

Взрывы в Торецке: россияне убили не менее трех человек

Утром российские оккупанты снова ударили по городу. Раненым оказывают медицинскую помощь.

По меньшей мере три человека погибли и трое ранены — такие предварительные последствия обстрелов Торецка, — написал глава Донецкой ОГА Филашкин.

Также известно об одном погибшем человеке в населенном пункте Гродовка.

Точную информацию о нанесенных разрушениях и пострадавших опубликуют позже.

В полиции Донецкой области добавили, от города почти ничего не осталось. Население призывают эвакуироваться. Вызвать эвакуацию можно по этому номеру: 066-56-15-102.

Ранее мы рассказывали об отражении масштабного штурма на Кураховском направлении.

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