Горело депо Новой почты в Одессе! Последствия ночного обстрела россиян

В ночь на 2 мая оккупанты обстреляли Одессу. Россияне уничтожили гражданскую инфраструктуру, в частности, попали в депо Новой почты — об этом сообщает Новая почта в своем Х. Что известно о других последствиях обстрела Одессы в ночь с 1 на 2 мая 2024 года — далее в материале.
По сообщению главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты.
После прилета продолжалась ликвидация пожара.
— В окрестных домах есть выбитые окна. Пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь предоставлена на месте. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения, — сообщил Кипер.
По сообщению спасателей, от ГСЧС привлекались 68 спасателей, среди которых психологи. Привлечены 19 единиц техники.
По сообщению спасателей, от ГСЧС привлекались 68 спасателей, среди которых психологи. Привлечены 19 единиц техники.
На обстрел Одессы отреагировал посол США Бриджит Бринк.
— Еще одна ужасная российская атака на Одессу баллистическими ракетами, в результате которой произошло попадание в состав, откуда рассылают товары по всей Украине, ранены 14 человек, — отметила Бриджит Бринк.
Ніч 1-го травня. Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів????Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає.Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному… pic.twitter.com/Tvc76yTMMj— Нова пошта (@NP_official_ua) May 1, 2024
Ніч 1-го травня. Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів????Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає.Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному… pic.twitter.com/Tvc76yTMMj
Какая ситуация в Одессе после атаки на склад Новой почты, смотри в видео:
Следить за ситуацией на фронте можно с карты боевых действий, которую мы публикуем каждый день. Смотри, какая ситуация на карте боевых действий сегодня.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.