В ночь на 2 мая оккупанты обстреляли Одессу. Россияне уничтожили гражданскую инфраструктуру, в частности, попали в депо Новой почты — об этом сообщает Новая почта в своем Х. Что известно о других последствиях обстрела Одессы в ночь с 1 на 2 мая 2024 года — далее в материале.

Взрывы в Одессе 1 мая: горело отделение Новой почты

По сообщению главы Одесской ОВА Олега Кипера, в результате российской ракетной атаки по Одессе повреждена гражданская инфраструктура, в том числе складские помещения почты.

После прилета продолжалась ликвидация пожара.

Сейчас также смотрят

— В окрестных домах есть выбитые окна. Пострадали 14 человек, один мужчина госпитализирован в состоянии средней степени тяжести в больницу. Всем остальным помощь предоставлена на месте. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против гражданского населения, — сообщил Кипер.

По сообщению спасателей, от ГСЧС привлекались 68 спасателей, среди которых психологи. Привлечены 19 единиц техники.

На обстрел Одессы отреагировал посол США Бриджит Бринк.

— Еще одна ужасная российская атака на Одессу баллистическими ракетами, в результате которой произошло попадание в состав, откуда рассылают товары по всей Украине, ранены 14 человек, — отметила Бриджит Бринк.

Ніч 1-го травня. Одеса. Сортувальне депо та відділення Нової пошти. Щойно в них поцілила ракета рашистів????



Серед наших співробітників загиблих та постраждалих немає.



Оціночна вартість усіх посилок, які були знищені внаслідок удару — будуть компенсовані клієнтам в повному… pic.twitter.com/Tvc76yTMMj — Нова пошта (@NP_official_ua) May 1, 2024

Читать по теме Карта воздушных тревог Украины: интерактивная карта в режиме онлайн С помощью нескольких сайтов можно легко узнать информацию о воздушной тревоге по всей Украине.

Новая почта Одесса: фото

Горело депо Новой почты в Одессе! Последствия ночного обстрела россиян / 9 Фотографий

Какая ситуация в Одессе после атаки на склад Новой почты, смотри в видео:

Следить за ситуацией на фронте можно с карты боевых действий, которую мы публикуем каждый день. Смотри, какая ситуация на карте боевых действий сегодня.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.